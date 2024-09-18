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Півтрильйона для ЗСУ: Рада ухвалила законопроєкт про збільшення держбюджету-2024

Олексій Тесля
18 вересня 2024, 13:20
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Парламент ухвалив законопроєкт про збільшення держбюджету-2024 на 500 млрд грн для військових потреб.
Верховна Рада, українські військові
Верховна Рада збільшила видатки на оборону / УНІАН, ua.depositphotos.com

Верховна Рада України в середу ухвалила в цілому законопроєкт №11417 про збільшення державного бюджету 2024 року на 500 млрд грн на військові потреби.

Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"За - 298. Таким чином, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн", - написав він.

відео дня
Скріншот
/ t.me/yzheleznyak

Хто такий Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що військові можуть залишитися без виплат: у бюджеті не вистачає мільярдів. В Україні військові можуть залишитися без виплат у 2024 році. Дефіцит становить 36% від необхідної суми - 430 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Кабмін у березні запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на півмільярда гривень. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль закликав підняти витрати на оборону на 537 мільярдів гривень.

Як повідомлялося раніше, поправки до закону про державний бюджет свідчать про те, що вперше в історії України видатки загального бюджету перевищать 3,39 трлн. грн, а дефіцит становитиме понад 2 трлн. грн.

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