Виповнилося 18 - пішов воювати разом з батьком: на Донбасі окупанти ракетою вбили юнака

На Донбасі окупанти ракетою вбили юнака / УНІАН і Facebbok

16 липня в Донецькій області від удару російської ракети загинув 18-річний боєць Нацгвардії Максим Кравець, який разом з батьком добровольцем пішов в Нацгвардію. Трагічну історію розповів портал "Обозрєватєль"

Всього за три тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 2 лютого, Максиму виповнилося 18 років. Він навчався на першому курсі Львівського національного університету імені Івана Франка. Але після початку військових дій Максим залишив навчання і з батьком відразу ж записався в місцеве ТрО. А через деякий час вони опинилися в Національній гвардії і вирушили на фронт.

"Максим був дуже патріотичним. Ще у 2014 році до школи, де він навчався, приходили бійці АТО. І зберігся відеозапис цієї зустрічі, де ще маленький Максим розповідає, як треба захищати Україну", – згадують про нього в рідному буковинському селі Ломачинці.

Батько з побратимами привіз тіло сина в рідне село. Місцеві жителі на колінах зустрічали процесію. Бійця поховали на сільському кладовищі

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Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.

Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей-троє синів і дві дочки.

До того повідомлялося - у селі Гребельки, що на Київщині, російські загарбники 3 березня одразу вбили одного сина пенсіонерки надії і поранили другого.

Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення в плечі. Нещасній жінці самій довелося відмивати в будинку кров свого вбитого сина і ховати в своєму дворі.

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