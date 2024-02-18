Майбутнє України без допомоги США: у Bloomberg описали неочікуваний сценарій подій

У виданні наголошують, що поразка України призведе до згубних, широкомасштабних наслідків.

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Що буде з війною в Україні без допомоги США / колаж: Главред, фото: Білий Дім, 53 окрема механізована бригада

Американський оглядач Гел Брендс вважає, якщо США не розблокують допомогу Україні, наслідки "будуть серйозними та глобальними". Це підірве політику Америки на роки.

Також Брендс вважає, якщо США перестануть підтримувати Україну, ніхто інший не зможе надавати військову допомогу у таких обсягах, як це робила Америка.

"Європа може надати щедру фінансову допомогу, але вона не може забезпечити бойове обладнання, яке вкрай необхідно Україні. Таким чином наслідки припинення допомоги почнуть швидко накопичуватися. Українські війська були витіснені з Авдіївки на сході через серйозну нестачу артилерії. Протягом кількох місяців або й раніше Україна зіткнеться з болісними рішеннями про те, як розгорнути свої військові ресурси, що скорочуються", - йдеться у статті оглядача Bloomberg Opinion. відео дня

Видання стверджує, що "поразка України призведе до згубних, широкомасштабних наслідків".

"Поразка України посіяла б серйозну нестабільність у Європі, оскільки мстива, військово мобілізована Росія загрожує східному фронту НАТО. Це призведе до посилення глобального тиску на розповсюдження ядерної зброї, оскільки вразливі країни - Польща, Південна Корея та Японія, щоб назвати декілька - дійдуть висновку, що найголовніша зброя є їхнім єдиним засобом безпеки і, можливо, виживання. Не в останню чергу перемога Росії в Україні зруйнувала б норми, які діяли після 1945 року проти насильницького захоплення та анексії території, тим самим потягнувши світ назад до жорстокої анархії", - зазначає автор статті.

Видання нагадує, що США витрачають на війсткову допомогу Україні лише 5-6% свого річного бюджету на оборону. Оглядач також наголошує, що "такий відступ становитиме одну з великих невимушених помилок у історія зовнішньої політики США".

Нагадаємо, що американські аналітики назвали терміни "обвалу" фронту без допомоги США для України. Європейські країни не мають запасів зброї та боєприпасів на американському рівні, і навряд чи зможуть заповнити цю прогалину.

Максим Розумний розкрив, як зміниться роль США у світі, якщо війна в Україні заморозиться. Він вважає, що із точки зору зовнішнього спостерігача, особливо геополітичного гравця, яким є США, це аж ніяка не перемога, а повне фіаско Росії в цій війні.

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