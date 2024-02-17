Військова допомога Україні: Конгрес США розгляне питання не раніше середини березня

Прихильники України в Республіканській та Демократичній партіях закликали спікера Джонсона діяти швидко і надати подальшу допомогу Києву.

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У Конгресі США сказали, коли Палата представників проголосує за допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

Законопроєкт про військову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, ймовірно, не буде розглянуто до середини березня. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол, передає видання Reuters.

За його словами, спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон, найімовірніше, хоче спершу пройти через процес асигнувань до 8 березня, а вже потім зайнятися додатковими виділеннями коштів.

Видання зазначає, що прихильники України в Республіканській та Демократичній партіях закликали Джонсона діяти швидко і надати подальшу допомогу Києву. Попередження про наміри Росії запустити ядерну ракету в космос, а також смерть опозиціонера Олексія Навального стали новими аргументами на підтримку України.

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У матеріалі йдеться про те, що законодавці пропонують способи ухвалення законопроєкту, або використовуючи процедурні інструменти, щоб обійти Джонсона, або написавши нові законопроєкти, які можуть зробити пакет допомоги більш прийнятним для прихильників жорсткої лінії.

Маккол сказав, що він уважно не читав законопроєкт, за який уже проголосував Сенат, але у нього є побоювання, зокрема з приводу пропонованих змін у військовому фінансуванні. Однак він заявив, що проєкт закону буде ухвалено Палатою представників, якщо Джонсон винесе його на голосування.

Республіканці блокують військову допомогу Україні

13 лютого Сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт про військову допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

16 лютого стало відомо, що Палата представників США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню пішла на перерву до 28 лютого. Документ так і не було проголосовано.

Президент США Джо Байден заявив, що відмова проголосувати за законопроєкт про виділення Україні допомоги "не буде забута".

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