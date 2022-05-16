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"Їм ампутують кінцівки по живому": матір бійця з "Азовсталі" розповіла про болючі реалії

16 травня 2022, 16:20

У військовослужбовців, які тримають позиції на "Азовсталі" немає медикаментів, щоб рятувати поранених.

Українські бійці на "Азовсталі" перебувають у нелюдських умовах / t.me/polkazov

Українські бійці, які утримують позиції на "Азовсталі" у Маріуполі перебувають у жахливих умовах. Їм проводять операції без необхідних медикаментів та у повній антисанітарії. Про це розповіла мати "азовця" під час пресконференції у Туреччині.

Українські військові перебувають під постійними обстрілами, на їхні позиції скидають важкі авіабомби.

Крім того, пораненим бійцям доводиться ампутувати кінцівки без жодної анестезії. Серед поранених є і жінки, і чоловіки.

"Їх з усіх боків обстрілює артилерія. З літаків на них скидають авіабомби по 500 кілограмів. Їх там засипає, люди гинуть під завалами. Нашим хлопцям та дівчатам наживо відрізають поранені руки, поранені ноги. Які б ще можна було врятувати, якби людина вчасно отримала медичну допомогу. Їм ріжуть це по живому, без анестезії", - розповіла жінка.

Жінка наголосила на тому, що російська армія застосовує заборонене у світі озброєння - хімічну зброю, фосфорні та касетні бомби.

Рідні бійців, які роблять надможливе, закликають якнайшвидше допомогти військовим та врятувати їх зі справжнього пекла.

читайте такожОкупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя "пекельні" бомби

Обмін військових з "Азовсталі" у Маріуполі

Нагадаємо, українська влада запропонувала Росії обміняти 38 тяжкопоранених захисників Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", на російських військовополонених.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя та заводу "Азовсталь" всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених і медиків.

Самі ж родичі українських бійців з "Азовсталі" закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції в Туреччину.

Натомість Путін досі не дав згоди на евакуацію поранених.

Інші новини:

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