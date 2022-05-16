"Їм ампутують кінцівки по живому": матір бійця з "Азовсталі" розповіла про болючі реалії

Українські бійці на "Азовсталі" перебувають у нелюдських умовах / t.me/polkazov

Українські бійці, які утримують позиції на "Азовсталі" у Маріуполі перебувають у жахливих умовах. Їм проводять операції без необхідних медикаментів та у повній антисанітарії. Про це розповіла мати "азовця" під час пресконференції у Туреччині.

Українські військові перебувають під постійними обстрілами, на їхні позиції скидають важкі авіабомби.

Крім того, пораненим бійцям доводиться ампутувати кінцівки без жодної анестезії. Серед поранених є і жінки, і чоловіки.

"Їх з усіх боків обстрілює артилерія. З літаків на них скидають авіабомби по 500 кілограмів. Їх там засипає, люди гинуть під завалами. Нашим хлопцям та дівчатам наживо відрізають поранені руки, поранені ноги. Які б ще можна було врятувати, якби людина вчасно отримала медичну допомогу. Їм ріжуть це по живому, без анестезії", - розповіла жінка.

Жінка наголосила на тому, що російська армія застосовує заборонене у світі озброєння - хімічну зброю, фосфорні та касетні бомби.

Рідні бійців, які роблять надможливе, закликають якнайшвидше допомогти військовим та врятувати їх зі справжнього пекла.

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Обмін військових з "Азовсталі" у Маріуполі

Нагадаємо, українська влада запропонувала Росії обміняти 38 тяжкопоранених захисників Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", на російських військовополонених.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя та заводу "Азовсталь" всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених і медиків.

Самі ж родичі українських бійців з "Азовсталі" закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції в Туреччину.

Натомість Путін досі не дав згоди на евакуацію поранених.

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