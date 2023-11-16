Навіщо Маск підіграє Росії: Золотарьов пояснив логіку бізнесмена

Мільярдер всього лише зацікавлений в тому, щоб його продукція продавалася на всіх континентах, зокрема і в Росії.

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Росія не є для Ілона Маска пріоритетом, вважає Андрій Золотарьов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Деякі заяви американського мільярдера Ілона Маска можуть бути витлумачені як лобіювання інтересів країни-агресора Росії, але насправді бізнесмен лише зацікавлений в тому, щоб його продукція продавалася на всіх континентах, зокрема, і в РФ. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Росія для нього не є пріоритетом. Віддаючи належне історії ракетної техніки в РФ, Маск не збирається будувати там заводи "Тесла" або виробництво акумуляторних батарей. Він всього лише зацікавлений в тому, щоб його продукція продавалася на всіх континентах, зокрема і в Росії. Тому з його боку можливі заяви, які можуть бути витлумачені як лобіювання інтересів Росії, але до дій, які йдуть врозріз інтересам США, а також законодавчим і санкційним обмеженням справа не дійде", - сказав Золотарьов.

При цьому низка заяв Маска може бути використана російською пропагандою.

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"І якщо вони будуть тотожні тим наративам, які запускаються з Кремля, то їх будуть тиражувати і показувати, що у такої впливової людини і світової знаменитості інша позиція. Але, найімовірніше, будь-яких дій від Маска не буде – все залишиться на рівні слів і заяв", - вважає експерт.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Скандальні заяви Ілона Маска

Ілон Маск назвав "м‘ясником" президента Володимира Зеленського.

"Я думаю, що Залужний точно той, хто цінує життя своїх людей. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно вже живе у своїй реальності, і ця реальність не відповідає дійсності", ‒ сказав мільярдер.

Раніше бізнесмен Ілон Маск зробив цинічну заяву щодо контрнаступу Збройних сил України. Він заявив, що під час контрнаступу Україна нібито втрачає багато життів заради незначних територіальних здобутків.

Раніше Маск відмовився відповідати на запитання журналіста британського телеканалу Sky News про те, чому він не називає російського диктатора Володимира Путіна агресором.

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