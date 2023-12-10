Маск заступився за проросійського блогера: вимагає від Зеленського пояснень

Ілон Маск знову підіграв кремлівській пропаганді - необґрунтовано критикує українську владу.

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Маск "наїхав" на Зеленського / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Instagram Маска, ОП, ua.depositphoto.com

Американський мільярдер Ілон Маск, який неодноразово відрізнявся кремлівськими пропагандистськими наративами, заступився в мережі за заарештованого в Україні проросійського блогера Гонсало Ліру, зажадавши від українського президента Володимира Зеленського "пояснень".

Таку відповідь Маск розмістив під відповідним постом іншого кремлівського пропагандиста у США Такера Карлсона.

Карлсон в соцмережі Х (Twitter) заявив, що Гонсало "катують" в українській "в'язниці" за нібито "критику" Зеленського і Байдена. Потім кремлівський пропагандист "наїхав" на американський уряд і засумнівався у демократії США.

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Маск цьому опосередковано підіграв. У гілці коментарів мільярдер поскаржився, що Україна затримала американського громадянина, незважаючи на допомогу Україні від Сполучених Штатів, і почав шукати "хитрі плани".

"Громадянин США сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то у нас серйозна проблема", - написав Маск.

Потім бізнесмен тегнув Зеленського із закликом пояснити ситуацію, що склалася.

"Президент Володимир Зеленський, будь ласка, роз'ясніть американському народу це питання", - написав Маск.

На що Карлсон йому "піддакнув": "Так, Він (Гонсало - Главред) говорив несхвалені речі. Це його злочин".

Скріншот Главреда

Хто такий Гонсало Ліра

Гонсало Ліра має подвійне громадянство - Чилі та США, чим успішно користувався. З 2017 року живе в Україні (у Харкові), називаючи себе "відеоблогером". За даними СБУ, працював на росіян, підтримав окупантів і героїзував військові злочини РФ.

Навесні 2022 року він особисто знімав провокативні ролики, ображаючи українських військових. "Відеоблогер" заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах і масові вбивства окупантами цивільних осіб.

СБУ неодноразово затримувала Ліру. У травні 2023 року суд взяв його під варту. За звільнення пропагандиста активно "топить" російська влада, звинувачуючи Київ у "переслідуваннях".

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