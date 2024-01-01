'Проблема - не в Україні': Путін видав нову заяву про 'завершення' війни

Путіну мариться, що Україна повністю зруйнована і в тут вже нічого не залишилося.

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Російський диктатор заявив, що Росія не бажає "воювати нескінченно" / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Володимир Путін сказав, що Росія не бажає "воювати нескінченно", проте підкреслив, що проблема не в самій Україні, а в тих, хто використовує країну для знищення Росії. Про це кремлівський диктатор заявив на зустрічі з пораненими російськими окупантами.

"Суть проблеми – не в Україні, а в тих, хто руками України намагається знищити Росію. Ось, у чому проблема. Але в них нічого не вийде. Це просто виключено", - зазначив Путін.

Він наголосив, що Росія також бажає "завершити конфлікт (війну - ред.) якомога швидше, тільки на своїх умовах". Путін стверджує, що тепер є усвідомлення цього та зміни у риториці. Вони, на думку російського лідера, демонструється розмовами тих, хто раніше пропонував завдати стратегічну поразку Росії, а тепер шукає шляхи завершення війни.

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"Ті, хто ще вчора казали, що треба завдати стратегічної поразки Росії, тепер вже шукають висловлювання щодо того, як би швидше завершити конфлікт. І ми теж хочемо завершити конфлікт, при чому якомога швидше, тільки на наших умовах", - додав російський диктатор.

Також Путіну мариться, що Україна "вже повністю зруйнована, там нічого не залишилося".

Війна в Україні

Нагадаємо, 14 грудня Володимир Путін провів пресконференцію, в ході якої висловив цинічну заяву про мир, пов'язану з досягненням Росією своїх цілей у війні. Він звинуватив Захід і Україну у конфлікті, стверджуючи, що РФ намагалася побудувати нормальні відносини, але зрозуміла, що не має такої можливості з 2014 року.

Також диктатор РФ сигналізує про можливість заморозки війни, сподіваючись на скорочення поставок західної зброї Україні. За даними американського Інституту вивчення війни, Путін більше зацікавлений у припиненні військової допомоги Заходу, ніж у припиненні вогню та мріє про повну перемогу Росії.

Як повідомляв Главред, західні експерти вважають, що хоча лінія фронту у війні в Україні залишається сталою, наступний рік може принести зміни. Єдиний шлях врегулювання війни - це переговори, але ситуація залежить від політичних рішень, які прийматимуться далеко від передової.

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