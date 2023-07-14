"Гравцям важливий результат": політтехнолог анонсував ключові події на фронті восени

Російський політтехнолог Марат Гельман переконаний, що свою роль має зіграти західна зброя, передана Україні.

https://glavred.net/ukraine/igrokam-vazhen-rezultat-polittehnolog-anonsiroval-klyuchevye-sobytiya-osenyu-10485739.html Посилання скопійоване

Восени на фронті будуть ключові події / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Facebook / Марат Гельман

На українському фронті вже цієї осені можуть відбутися деякі ключові події. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман.

Він переконаний, що це може бути пов'язано з поставками в Україну західної зброї.

"Останнім часом були докладені великі зусилля, пов'язані з поставками озброєнь Україні. Очевидно, що всім гравцям важливий результат. Зброя повинна зіграти свою роль. Після цього почнуться вже інші процеси", - сказав Гельман.

Дивіться інтерв'ю Марата Гельмана для Главреда :

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман-російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник європейського культурного центру Чорногорії.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше Макрон зважився підтримати контрнаступ і анонсував потужну зброю для ЗСУ. Франція вирішила поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії.

"Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії. Я думаю, що для нас сьогодні важливо послати сигнал про підтримку України, Про єдність НАТО", — сказав Макрон.

Також стало відомо про те, що ЗСУ шукають слабкі місця росіян. У Пентагоні заявили, що поки рано робити висновки про контрнаступ ЗСУ, бо зараз почалася Середня фаза контрнаступу.

Радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко розповів, що захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

Інші новини: