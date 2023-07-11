Макрон зважився підтримати контрнаступ і анонсував потужну зброю для ЗСУ

Франція вирішила поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії.

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Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні далекобійні ракети / УНІАН, Wikipedia

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що для підтримки контрнаступу Збройних сил України Париж поставить ЗСУ ракети дальнього радіусу дії.

Франція передасть Україні далекобійні ракети для підтримки наступу, заявив Макрон, повідомляє Le Monde.

"Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії. Я думаю, що для нас сьогодні важливо послати сигнал про підтримку України, Про єдність НАТО", — підкреслив він у Вільнюсі напередодні саміту НАТО.

Як йдеться в повідомленні, ймовірно, мова йде про ракети дальнього радіусу дії SCALP.

Реакція Офісу президента

Глава ОП Андре Єрмак вже відреагував на заяву Макрона щодо передачі Україні далекобійних ракет.

Відповідне повідомлення глава ОП розмістив у своєму Telegram. При цьому він опублікував пост з вдячністю на адресу Франції за нову військову допомогу Україні.

Повідомлення А.Єрмака / t.me/ermaka2022

Що відомо про далекобійні ракети SCALP

Це французький варіант британської далекобійної ракети Storm Shadow. Французький варіант ракети позначається абревіатурою SCALP-EG (фр. Systеme de сгоіѕіеге conventionnel autonome а longue portеe Emploi General ("Багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням").

Ракета створена на основі розробленої у Франції крилатої протиракети Apache. Відрізняється тим, що несе боєголовку замість суббоєприпасів.

Характеристика:

Заявлена дальність польоту ракети становить приблизно 560 км;

Ракета оснащена турбореактивним двигуном зі швидкістю 0,8 Маха;

Боєголовка має лідируючий заряд для руйнування грунту або проникнення в бункер, а також детонатор зі змінною затримкою для управління детонацією основного заряду;

Ракета важить близько 1300 кілограмів. Максимальний діаметр корпусу становить 48 сантиметрів, а розмах крила — 3 метри.

Ракети Storm Shadow для ЗСУ

Раніше в повідомленні CNN говорилося стосовно передачі Великобританією Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які стануть в нагоді під час контрнаступу ЗСУ. Україна гарантувала Британії, що ракети не застосовуватимуться по території агресора Росії.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Британський міністр акцентував увагу на здатності ЗСУ проводити грамотні операції і вважає, що ракети допоможуть українським військам звільнити свої території від окупантів РФ.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро опублікував карту, на якій можна побачити, що ракети Storm Shadow, дальність пуску яких до 300 км, можуть вражати цілі в окупованому Криму (в тому числі, і Кримський міст, - ред.), на території Росії і в Білорусі. За словами Массаро, таке озброєння допоможе досягти перемог на фронті.

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