Грає на сопілці: дівчинка з Дніпра збирає гроші на бронежилети для бійців

Соломія грає на сопілці, а гроші передає ЗСУ / фото міський сайт Дніпра

У центрі Дніпра маленька Соломія грає на сопілці, а зібрані за свою прекрасну музику гроші передає на фронт, на допомогу захисникам України від рашистів, повідомляють пабліки в Telegram.

Дівчинка зібрала вже 118 тисяч гривень і передала їх на потреби армії.

Соломія Реут, шестирічна Українка з Дніпра, яка не змогла залишитися осторонь, коли почалася війна через вторгнення Росії. Спочатку вона разом з мамою Ксенією займалися допомогою іншим волонтерам, після чого прийняли рішення зробити щось більше. Тоді Соломія запропонувала мамі проводити благодійні концерти в центрі міста, адже вона вміє грати на сопілці.

Перший концерт Соломії викликав хвилю ажіотажу в Мережі, і лише за перший виступ сім'я зібрала більше чотирьох тисяч гривень.

Маріупольський щоденник маленького Єгора

На початку травня в мережі маріуполець Євген Сосновський опублікував щоденник свого 8-річного двоюрідного онука Єгора, який той вів у знищуваному російськими окупантами Маріуполі.

Дитина записувала те, що відбувається в місті, а також все, що відбувалося з його сім'єю. Мільйони українців потрясли скупі і суворі рядки, написані кривим хлопчачим почерком.

"У мене померли дві собаки і бабуся Галя. І - улюблене місто Маріуполь, за весь цей час, з 24 числа", — писав Єгор.

Хлопчик, крім усього іншого розповідав, що отримав серйозні поранення – у нього рана на спині. Крім того, в результаті обстрілу РФ поранення отримали 15-річна сестра (розсічення голови) і його мама (у 38-річної мами – поранена рука і дірка на нозі).

Самому Сосновському вдалося виїхати, але маму Єгора в необхідності евакуюватися переконати він не зміг. Вона з хлопчиком та іншими дітьми залишилася там, побоялася обстрілів в дорозі. І головне - не знала, куди саме їхати і на які гроші жити.

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