Прикинулась мертвою: на Київщині рашисти жорстоко розстріляли 13-річну дівчинку, вона дивом врятувалася

На Київщині важкопоранена дитина прикинулась мертвою та врятувалась від окупантів / Скріншот

Під час окупації у Київській області рашисти жорстоко розстріляли автомобіль у Катюжанці, в якому були троє дорослих та дитина. Майже всі вони загинули. Дивом вижила лише 13-річна Даша. Про це повідомляє поліція Київської області.

Родина намагалася добратися додому. Вони поверталися від хрещеної та їхали з однієї вулиці Катюжанки на іншу. Цивільний автомобіль виїхав на вулицю, де було багато російської техніки. Окупанти відкрили по ним вогонь з різних боків. Стріляли з автоматичної зброї.

"В кінці лютого колона російських військових зайшла в Катюжанку. Дівчинка та її рідні намагались проїхати додому, але окупанти відкрили вогонь по машині. Батько та його дружина загинули на місці, автівка загорілась. Даша намагалась втекти, але окупанти пустили автоматну чергу. Дитину тяжко поранили", - йдеться у повідомленні.

Батько дитини та дружина загинули в автомобілі.

Останнє фото загиблого батька дівчинки / Скріншот

Згодом вона вибігла з автомобіля та сховалась за вантажівкою. Весь цей час рашисти намагалися застрелити дитину. Вона перебігла в інше місце та сховалась за дошками, де її і знайшли окупанти. Дівчинка розповідає, що окупанти "посмикали її ногою", аби перевірити жива вона чи ні. Саме тоді вона зробила вигляд, що загинула.

Дівчинка стікала кров’ю. Одна куля потрапила їй в руку, інша – в стегно. Дівчинка була охоплена страхом на стільки, що навіть не відчула болі.

Згодом її змогли доправити до лікарні. Батька дитини та його дружину поховали на цвинтарі. Нині дівчинка перебуває поряд із рідною матір’ю та сестричкою.

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Нагадаємо, раніше медики врятували кінцівки 15-річної Лізи Чернишенко, яка з простріляними ногами змогла вивести на автомобілі чотирьох поранених дорослих.

Дівчинка була змушена проїхати близько 30 кілометрів замінованою дорогою. Поранення ніг вона отримала під час "рятувальної операції". Однак навіть після цього, вона знайшла в собі сили, щоб натиснути на педаль газу. Медики були здивовані, що з таким пораненням Ліза могла керувати автомобілем.

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