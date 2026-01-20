Рус
Ігнат розкрив, куди летіла ракета "Циркон" і назвав цинічний задум ворога

Інна Ковенько
20 січня 2026, 13:07
310
Юрій Ігнат підкреслив, що пріоритетом ворога є удари по критичній інфраструктурі.
Ігнат розкрив, куди летіла ракета "Циркон"
Ігнат розкрив, куди летіла ракета "Циркон" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, armyinform.com.ua

Головне:

  • 20 січня РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами
  • Також росіяни застосували протикорабельну ракету "Циркон"
  • За словами Ігната, ракета летіла у Вінницьку область

Країна-агресорка вночі та зранку 20 січня здійснила масований повітряний удар по Україні, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники.

Крім того, росіяни застосували протикорабельну ракету "Циркон". Про особливості російського удару розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

відео дня

Речник у коментарі УНІАН заявив, що застосована Росією проти України ракета "Циркон" летіла у Вінницьку область.

"Летів він у Вінницьку область, по об’єкту критичної інфраструктури".

Ігнат додав, що пріоритетом ворога є удари по критичній інфраструктурі.

Він нагадав, що "Циркон" - це протикорабельна ракета, яка летить по балістичній траєкторії. За його словами, українські оборонці раніше вже збивали такі ракти, для цього "потрібно мати відповідні засоби в потрібний час в потрібному місці".

Стратегічна мета росіян

В етері телемаратону речник Повітряних сил підкреслив, що основний удар був спрямований на Київщину, зокрема на об'єкти критичної інфраструктури.

"Стратегічна їхня мета - заморозити українців, - наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що цього разу ворог запустив 18 балістичних ракет, він додав, що сили ППО змогли знищити 14 з них. Цей результат речник оцінив як "доволі високий результат". Окрім того, українські захисники неба збили також 13 з 15 крилатих ракет.

Чи витримає Київ нові атаки - думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист - це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, - це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.

За даними Нацполіції, під ударом був лівий берег Києва. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. В результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами, будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках. Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.

На лівому березі столиці перебої з світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.

У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.

На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.

У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.

Ігнат розкрив, куди летіла ракета 'Циркон' і назвав цинічний задум ворога
Звідки летять російські ракети / Інфографика: Главред

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

ракета Циркон ракетний удар Юрій Ігнат
