Ігнат розкрив, куди летіла ракета 'Циркон' і назвав цинічний задум ворога

- 20 січня РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами
- Також росіяни застосували протикорабельну ракету "Циркон"
- За словами Ігната, ракета летіла у Вінницьку область
Країна-агресорка вночі та зранку 20 січня здійснила масований повітряний удар по Україні, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники.
Крім того, росіяни застосували протикорабельну ракету "Циркон". Про особливості російського удару розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Речник у коментарі УНІАН заявив, що застосована Росією проти України ракета "Циркон" летіла у Вінницьку область.
"Летів він у Вінницьку область, по об’єкту критичної інфраструктури".
Ігнат додав, що пріоритетом ворога є удари по критичній інфраструктурі.
Він нагадав, що "Циркон" - це протикорабельна ракета, яка летить по балістичній траєкторії. За його словами, українські оборонці раніше вже збивали такі ракти, для цього "потрібно мати відповідні засоби в потрібний час в потрібному місці".
Стратегічна мета росіян
В етері телемаратону речник Повітряних сил підкреслив, що основний удар був спрямований на Київщину, зокрема на об'єкти критичної інфраструктури.
"Стратегічна їхня мета - заморозити українців, - наголосив Ігнат.
Він підкреслив, що цього разу ворог запустив 18 балістичних ракет, він додав, що сили ППО змогли знищити 14 з них. Цей результат речник оцінив як "доволі високий результат". Окрім того, українські захисники неба збили також 13 з 15 крилатих ракет.
Чи витримає Київ нові атаки - думка експерта
Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.
Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист - це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.
"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, - це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.
Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо
Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.
Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим.
Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.
Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.
За даними Нацполіції, під ударом був лівий берег Києва. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. В результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами, будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках. Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.
На лівому березі столиці перебої з світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.
У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.
На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.
У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.
Про персону: Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
