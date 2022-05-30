Йдуть потужні бої: окупанти прорвалися всередину Сєвєродонецька

Сергій Гайдай / УНІАН, Суспільне

Російським військам вдалося прорватися всередину Сєвєродонецька. Як повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, там йде вуличний бій, тому жителям міста небезпечно виходити з укриттів.

Також Гайдай прокоментував сьогоднішній обстріл евакуаційної машини під Лисичанськом, де загинув французький журналіст.

"Загинув французький журналіст, отримав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст і перекладачка отримали контузію. Всіх везуть в лікарню в Дніпро", - сказав голова Луганської ОВА.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, тільки за останні дві доби ЗСУ накрили з повітря цілий ряд цілей в російському тилу.

"Десь тиждень у нас була велика проблема, не надходило відомостей про вдалі накриття групових стаціонарних цілей в російському тилу. Вчора і сьогодні, це просто... накритий командний пункт під Ізюмом, накритий вузол зв'язку в Лимані, накриті дотла дві колони плюс 40 одиниць в Херсонській області, накритий цілий ешелон російських Т-62 теж в Херсонській області і в Донецькій області ще добре кудись потрапили", - сказав Арестович.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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