Битва за Сєвєродонецьк: окупанти увійшли на околиці міста, ситуація важка - глава Луганської ОВА

29 травня у Сєвєродонецьку було зруйновано щонайменше 12 будинків / Фото t.me/luhanskaVTSA

Росіяни увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька, вбито двох городян, ще п'ятьох людей поранено, розповів вранці 30 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, тривають важкі бої за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію.

"Втім, наші військові міцно тримають оборону, щоби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєверодончан, ще п'ятеро - поранено. Більшість з них - жителі одного кварталу в старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом почався обстріл. Важкі травми отримали двоє жителів Сиротиного. Всі поранені отримали медичну допомогу і вже знаходяться в лікарнях Донбасу", - розповів глава ОВА.

Впродовж 29 травня у Сєвєродонецьку зруйновано щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будівлю культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Гайдай додав, що окупанти перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси і техніку у великій кількості.

За минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети і три БПЛА типу "Куб".

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Як повідомляв Главред, 29 травня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні Сили України відкинули російських окупантів з траси Лисичанськ-Бахмут. Тепер траса менше прострілюється і по ній можуть пересуватися гуманітарні вантажі.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто зазначити, що взяття міста не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише щодня втрачають там свій особовий склад і техніку.

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