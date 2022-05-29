Зеленський про ситуацію в Сєвєродонецьку: робимо все, аби стримати наступ

Зеленський про ситуацію в Сєвєродонецьку / president.gov.ua

Бійці ЗСУ роблять все для того, аби стримати російський наступ на Сєвєродонецьк у Луганській області. Окупантам доведеться сплатити високу ціну за його захоплення, йдеться у зверненні глави держави Володимира Зеленського ввечері в неділю, 29 травня.

За його словами, в результаті ударів у Сєвєродонецьку знищена вся критична інфраструктура та 90% будівель.

"Захопити Сєвєродонецьк - це принципове завдання для окупантів і їм все одно, скільки життів доведеться заплатити за цю спробу підняти прапор на бульварі (як гірко зараз звучить ця назва) Дружби Народів, 32 - де розташована адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що не було ні дня, щоб українська сторона не намагалася знайти ще більш сучасну зброю для захисту своєї землі.

Раніше повідомлялося, що в Україні був ліквідований російський чемпіон з пейнтболу з м Кандалакша, Мурманської області. Про смерть гравця команди "Точка" Юрія Непяліна повідомили в місцевому пабліку, де назвали його смерть "несподіваною".

Нагадаємо, раніше українські воїни ліквідували російського підполковника Олександра Достигаєва, який командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів. Олександр Достігаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021".

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