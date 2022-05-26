Тривають важкі бої: окупанти атакують Сєвєродонецьк

Траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування по ній небезпечно.
Російські загарбники намагаються прорватися в Сєвєродонецьк. Як розповів 26 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, йдуть бої.
За його словами, станом на вечір 26 травня росіяни наступають у Борівському, тривають важкі бої в околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто.
"Обласний центр знищують артилерією і авіацією. Наші захисники тримають оборону в районі Золотого і Катеринівки", - повідомив Гайдай.
Крім того, траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування по ній небезпечно.
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"Можливість підвезення гумгруза і евакуація населення не втрачена", - повідомив він.
Війна в Україні
Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.
Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.
В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.
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