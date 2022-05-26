Тривають важкі бої: окупанти атакують Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай / Фото УНІАН, Суспільне

Російські загарбники намагаються прорватися в Сєвєродонецьк. Як розповів 26 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, йдуть бої.

За його словами, станом на вечір 26 травня росіяни наступають у Борівському, тривають важкі бої в околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто.

"Обласний центр знищують артилерією і авіацією. Наші захисники тримають оборону в районі Золотого і Катеринівки", - повідомив Гайдай.

Крім того, траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування по ній небезпечно.

читайте також"Дорога життя" в Луганській області: військовий експерт розповів, чи зможуть ЗСУ утримати Сєвєродонецьк

"Можливість підвезення гумгруза і евакуація населення не втрачена", - повідомив він.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

Дивіться онлайн новини Донбас

Читайте також: