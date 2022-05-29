Рашисти влаштували штурм на трьох напрямках: виходять на околиці Сєвєродонецька

Російські окупанти в Україні / Reuters

Російські окупанти вели активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках.

Основна мета ворога полягає в оточенні українських військ в районах міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк і блокування основних логістичних шляхів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Агресор продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. З метою уточнення положення наших військ противник вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Слобожанському напрямку противник головні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.

На харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну і реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку. Крім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

На Слов'янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії в напрямку Пасіка-Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Кілька разів обстріляли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

На Курахівському напрямку ворог виробляє вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження нашого особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, з метою підтримки дій сухопутних підрозділів, противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитися на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії в напрямку центру міста.

На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по населених пунктах Верхньокам'янське, Врубівка і Соледар.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, наносив авіаційні удари літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.

На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

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Раніше повідомлялося про те, що втрати бойовиків "ДНР", яких кидають на передову проти ЗСУ, досягають 60% особового складу.

Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.

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