Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично

Ангеліна Підвисоцька
25 вересня 2025, 21:23
43
Уряд України змінив правила військового обліку громадян.
Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично
В Україні змінили правила військового обліку / колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК і СП, УНІАН

Що відомо:

  • В Україні змінили правила військового обліку
  • У деяких випадках знятися з обліку можна автоматично
  • Українців поставлять на військовий облік автоматично

Уряд спростив процедуру постановки та зняття українців з військового обліку. Тепер не потрібно йти у ТЦК та проходити ВЛК. Про це пише Міністерство оборони України.

Юнаки з 17 років зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+. Люди віком від 25 до 60 років будуть автоматично обліковані у випадку, якщо вони досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав. Знятися з обліку також можна буде автоматично після досягнення граничного віку перебування в запасі.

відео дня

Як можна стати на облік призовників з 17 років

З 1 січня до 31 липня 17-річні юнаки чоловічої статі повинні стати на військовий облік. Це можна зробити у електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного та резервіста у застосунку Резерв+. Також залишається можливість особисто прибути до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами. При цьому проходження військово-лікарської комісії не є обов'язковим.

Як автоматично стати на військовий облік

На військовий облік автоматично будуть поставлені всі чоловіки віком від 25 до 60 років, які до цього часу цього не зробили та не мали на це відповідних законних підстав.

"Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)", - йдеться у повідомленні.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Як автоматично знятися з військового обліку

Процедура автоматичного зняття з військового обліку буде доступна громадянам, які досягли граничного віку перебування у запасі.

Керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ будуть зобов'язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 липня Верховна Рада України ухвалила низку важливих змін до законодавства, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни. Одним із ключових рішень став закон №13229, який дозволяє громадянам старше 60 років добровільно підписувати контракт на військову службу. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

Крім того, парламент у першому читанні підтримав законопроєкт, що фактично відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини (СЗЧ). Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Водночас уряд затвердив новий порядок автоматизованої видачі повісток, який офіційно дозволяє надсилати їх військовозобов’язаним поштою. Про це також повідомив нардеп Олександр Федієнко.

Інші новини:

Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично

Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично

21:23Україна
Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

21:20Війна
Трамп зробив пропозицію Ердогану щодо війни в Україні - що передбачається

Трамп зробив пропозицію Ердогану щодо війни в Україні - що передбачається

20:36Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - прорив

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - прорив

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Останні новини

21:24

Ді Капріо зробив відверте зізнання про своє ім'я: артиста просили взяти псевдонім

21:23

Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично

21:20

Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

21:02

Еліксир для землі: як оздоровити ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного рокуВідео

20:55

Георгій Судаков став батьком вдруге - як назвали дівчинку

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна ВакуленкоЯкщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
20:54

Відповідь на атаки: Австострада передала дрони для захисту неба на Запоріжжі та Київщині

20:36

Трамп зробив пропозицію Ердогану щодо війни в Україні - що передбачається

20:15

Ікони стилю в світі дипломатії: Олена Зеленська особисто зустрілась з першою леді США

19:55

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

Реклама
19:48

"Піти не можна залишитися": експерт розкрив, чи може Ребров покинути збірну

19:37

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності: Україну атакує сильна холоднеча

19:10

Коли ми перестали бути РосієюПогляд

19:04

Чому насправді Трамп змінив позицію щодо України - розкрито три головні причини

18:57

"Санкції власними руками": як Україна вставляє палиці в плани Кремля

18:55

Буде тільки дорожчати: в Україні зафіксували шалений стрибок цін на один продукт

18:54

Більшість членів виконкому УЄФА виступають за відсторонення Ізраїлю - The Times

18:37

Гривня різко почала падати: новий курс валют на 26 вересня

18:23

Чому атака дронів РФ на Польщу стала вигідною для Трампа - з'явився новий нюансВідео

18:13

Що обов'язково потрібно зробити в церкві: велике свято 26 вересня

18:05

Українська акторка в Гаррі Поттері: якого персонажа вона втілить у серіаліВідео

Реклама
18:00

"Мама засмутилася": відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

17:35

"Якщо війська зіб’ють літак": посол РФ злісно пригрозив НАТО війною

17:32

Історичний момент для "Ліги Сміху": зіркова тренерка Маша Єфросиніна стала ведучою ювілейного сезонуВідео

17:24

Експерти назвали найнадійніші та найгірші телефони: результати дослідження

17:16

Рютте жорстко "проїхався" по Лаврову, згадавши Ісуса Христа і допомогу УкраїніВідео

17:15

Вєрці Сердючці знайшли завдання на фронті: Данилко запостив цікаві кадри

16:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з медсестрою за 31 секунду

16:43

Вікна перестануть запотівати: один побутовий засіб врятує авто від конденсатуВідео

16:22

Чому коти труться об голову господаря - з'явилось несподіване поясненняВідео

16:08

Джамала запросила на Нацвідбір відому українську співачку - що вона відповіла

15:57

РФ може щось готувати на 7 жовтня: Світан попередив про нові провокаціїВідео

15:51

Птахи атакують людей: дівчина змушена вішати білизну у дворі в шоломі, рятуючись від сорок

15:27

"Тиха Нава": завершилися зйомки детективного трилера з Олександром Рудинським

15:20

Страховий стаж під загрозою: як не втратити роки роботи та зберегти пенсію

15:15

Золото, а не рецепт: як приготувати ідеальну картоплю в духовціВідео

15:12

Окупанти атакували Чернігів, під ударом критична інфраструктура - деталі

15:09

Польща готується збивати російські цілі в небі над Україною - ЗМІ розкрили деталі

15:03

Чи походять ваші предки з Волині: прізвище вкаже на особливе коріння всього родуВідео

14:55

У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль: програма кіноогляду

14:32

"Однозначно непросто": Нікітюк розповіла правду про стосунки з коханим

Реклама
14:18

Загроза ядерної війни: названо "спусковий гачок" для КремляВідео

14:12

На зло Пугачовій: Кіркоров показово закрутив роман із відомою співачкоюВідео

14:09

Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє ПутінВідео

13:54

Складна загадка на уважність: лише найрозумніші побачать 95 на картинці

13:52

Як відростити густе волосся: секрет в олії

13:47

Чому 26 вересня не можна багато працювати: яке церковне свято

13:21

Європа "зачиняє двері" для українських біженців: кому доведеться повернутися додому

12:58

Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

12:45

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив ТрампВідео

12:42

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти