Йти в ТЦК більше не потрібно: як стати та знятися з військового обліку автоматично

Уряд України змінив правила військового обліку громадян.

В Україні змінили правила військового обліку

Що відомо:

В Україні змінили правила військового обліку

У деяких випадках знятися з обліку можна автоматично

Українців поставлять на військовий облік автоматично

Уряд спростив процедуру постановки та зняття українців з військового обліку. Тепер не потрібно йти у ТЦК та проходити ВЛК. Про це пише Міністерство оборони України.

Юнаки з 17 років зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+. Люди віком від 25 до 60 років будуть автоматично обліковані у випадку, якщо вони досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав. Знятися з обліку також можна буде автоматично після досягнення граничного віку перебування в запасі.

Як можна стати на облік призовників з 17 років

З 1 січня до 31 липня 17-річні юнаки чоловічої статі повинні стати на військовий облік. Це можна зробити у електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного та резервіста у застосунку Резерв+. Також залишається можливість особисто прибути до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами. При цьому проходження військово-лікарської комісії не є обов'язковим.

Як автоматично стати на військовий облік

На військовий облік автоматично будуть поставлені всі чоловіки віком від 25 до 60 років, які до цього часу цього не зробили та не мали на це відповідних законних підстав.

"Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)", - йдеться у повідомленні.

Ступені придатності до військової служби

Як автоматично знятися з військового обліку

Процедура автоматичного зняття з військового обліку буде доступна громадянам, які досягли граничного віку перебування у запасі.

Керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ будуть зобов'язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення.

