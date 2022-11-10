Війська РФ відступають з Херсона: підірвали котельні, телецентр і об'єкт обленерго - ЗМІ

Російські окупанти підірвали об'єкти інфраструктури у Херсоні - ЗМІ / Колаж Telegram Ю. Соболевський, УНІАН

Окупаційні війська Росії перед відступом з Херсона, схоже, підірвали котельні, об'єкт обленерго і телецентр, який знаходиться біля телевежі. У місті, як і раніше, спостерігаються проблеми зі зв'язком, він є тільки в районі Антонівського мосту.

Як повідомляє місцеве видання Мост, про злочини окупантів у Херсоні розповіли жителі міста.

Зокрема, вони кажуть, що російські загарбники перед відступом з Херсона підірвали котельні та об'єкт обленерго. Також, за словами херсонців, вони підірвали телецентр біля телевежі. Сама телевежа залишилася цілою.

Крім того, у Херсоні, як і раніше, проблеми зі зв'язком - його можна зловити тільки біля Антонівського мосту.

Шойгу дав команду вивести війська РФ з Херсона і область

Керівник Міністерства оборони окупантів Росії Сергій Шойгу 9 листопада заявив, що війська РФ будуть виведені з правобережжя Херсонської області та перекинуті на лівий берег регіону. Окупанти повинні забратися, в тому числі, і з Херсона. Загарбники прийняли таке рішення у зв'язку з нездатністю організувати забезпечення свого угруповання.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що українська армія на Херсонському напрямку зруйнувала логістику ворога та систему управління підрозділами військ Росії.

Окупанти змушені були тікати. Наразі немає інформації про те, чи реально відступають загарбники з Херсона.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ звільняють свої території. Йдеться і про Херсон з Херсонською областю.

Реалізація планів Києва проводиться в рамках режиму тиші.

Інші новини: