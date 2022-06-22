"І ще будемо бити": Арестович розповів про вдалий удар ЗСУ по окупантах у Криму

Радник глави ОП заявив, що на цьому наші військові не зупиняться.
ЗСУ завдали вдалого удару по військовому об'єкту окупантів на Кримському півострові.
Радник глави офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що наші військові і далі продовжать це робити.
Арестович пояснив, що потрібно розрізняти територію Росії і землі, які російська влада вважає російською територією, але вона Українська - "типу Криму".
"...По Криму били, можу відразу сказати. І били вдало. По одному з військових об'єктів. І ще будемо бити. Чого вже там соромитися, коли справа до цього дійде? До звільнення Криму і так далі", - заявив він.
читайте також"Я особисто Крим брав!": ЗСУ ліквідували російського майора-хвалькаРаніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що українські війська, ймовірно, не планують вести з наданих США реактивних систем залпового вогню (HIMARS) обстріл російських земель, але по тимчасово анексованому півострову Крим ‒ такі удари дуже вірогідні.
Також повідомлялося, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.
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