"І ще будемо бити": Арестович розповів про вдалий удар ЗСУ по окупантах у Криму

Арестович розповів про вдалий удар ЗСУ по окупантах в Криму / скріншот

ЗСУ завдали вдалого удару по військовому об'єкту окупантів на Кримському півострові.

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що наші військові і далі продовжать це робити.

Арестович пояснив, що потрібно розрізняти територію Росії і землі, які російська влада вважає російською територією, але вона Українська - "типу Криму".

"...По Криму били, можу відразу сказати. І били вдало. По одному з військових об'єктів. І ще будемо бити. Чого вже там соромитися, коли справа до цього дійде? До звільнення Криму і так далі", - заявив він.

читайте також"Я особисто Крим брав!": ЗСУ ліквідували російського майора-хвалькаРаніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що українські війська, ймовірно, не планують вести з наданих США реактивних систем залпового вогню (HIMARS) обстріл російських земель, але по тимчасово анексованому півострову Крим ‒ такі удари дуже вірогідні.

Також повідомлялося, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

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