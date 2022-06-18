ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: мешканців області закликали виїхати навіть через Крим

Мешканців Херсонщини закликали за можливості покинути область, щоб ЗСУ мали плацдарм для звільнення територій/ Генштаб ВСУ, Суспільне

Жителів Херсонської області закликають покинути окуповані території, щоб воїнам ЗСУ було легше їх звільняти.

Про це заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в інтерв'ю агентству "Укрінформ". За його словами, українські збройні сили повинні мати плацдарм для діяльності.

"ЗСУ повинні мати плацдарм для діяльності. Ми бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто", – каже Самойленко.

Він зазначив, що дехто з жителів з певних причин не може покинути свої домівки, проте тим, хто може, краще це зробити.

Багато українців не хочуть виїжджати через окупований Росією Крим, щоб їх потім не звинуватили у зраді Батьківщини. Самойленко проте наголосив, що в такі ситуації головне – зберегти життя людей.

"Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя та свою родину, то хай їде. На моє переконання, з моральної точки зору ми не маємо право їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка лишається і чекає звільнення… Для мене головне – зберегти максимальну кількість херсонців, і друге – полегшити роботу ЗСУ", – каже очільник Херсонської облради.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 18 червня, в окупованому росіянами Херсоні прогримів потужний вибух. Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева, а сам удар припав на автомобіль. За попередніми даними, партизани підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці.

Нагадаємо, раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко пояснив, у чому складність визволення Херсонщини. За словами генерала, якщо армія України матиме достатньо зброї і почне сильніше давати відсіч, окупанти зупиняться аж за Керченським мостом.

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