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"Найгірша зима з часів Другої світової війни": Кличко попередив про ризик евакуації частини жителів Києва

23 листопада 2022, 11:50

Жителям столиці потрібно приготуватися до сценарію повсюдного відключення електроенергії при низьких температурах. Путін намагається змусити киян тікати.

Київ
Путін намагається змусити киян тікати, заявив Кличко / Фото УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через відключення електроенергії столицю України може чекати "найгірша зима з часів Другої світової війни". Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, яке буде оприлюднено в середу, 23 листопада.

За словами Кличка, жителям Києва потрібно приготуватися до сценарію повсюдного відключення електроенергії при низьких температурах, передає DW.

Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста", хоча влада не хоче, щоби до цього дійшло.

Кличко заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається змусити киян тікати, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла", і, таким чином, натиснути на президента України Володимира Зеленського, вважає Кличко.

"Моє враження: люди стануть лише злішими, рішучішими. Ми не помремо і не підемо, як цього хоче Путін", - сказав він.

Мер Києва закликав Німеччину терміново направити гуманітарну допомогу - генератори, теплий одяг та інші необхідні речі.

Відключення світла в Україні

На початку листопада видання The New York Times писало, що столична влада не виключає повного відключення електроенергії в Києві, що може призвести до евакуації приблизно трьох мільйонів жителів міста.

Пізніше директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук заявив, що в Києві напрацьовують різні варіанти реагування на випадок НС. Поки що ситуація контрольована, тому причин говорити про евакуацію населення зараз немає.

Раніше в Укренерго попередили, що через масовані атаки окупантів на українську енергосистему вимикання світла можуть бути тривалими.

"Ми намагаємося зараз стабілізувати ситуацію. Готуватися, як відомо, треба завжди до найгіршого. Ми розуміємо, що ворог взагалі хоче знищити нашу енергосистему, викликати тривалі відключення. Ми працюємо над тим, щоб не дати йому це зробити", – заявив 18 листопада голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Нардеп, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус прогнозував, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоб відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

Інші новини:

війна в Україні Віталій Кличко новини України війна Росії та України відключення світла
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