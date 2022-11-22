Україні можуть загрожувати аварійні відключення світла через морози - Шмигаль

Почалися морози, через це зростає споживання електроенергії - Шмигаль / Колаж УНІАН

На території України можуть виникнути випадки аварійних відключень електроенергії через морози. Ситуація у сфері енергетики складна, але залишається під контролем. Українцям слід економити електроенергію, щоб убезпечитися від позапланових відключень світла. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання Кабміну у вівторок, 22 листопада, він розповів про те, що ситуація в сфері енергетики, як і раніше, залишається складною, проте влада контролює ситуацію. Планові відключення світла тривають, графіки діють.

За його словами, через морози спостерігається зростання споживання електроенергії. Не виключено, що будуть аварійні відключення.

"Намагаємося їх знизити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо і аварійних відключень", - додав прем'єр.

Також Денис Шмигаль закликав українців економити електроенергію, оскільки такі заходи убезпечать населення від позапланових аварійних відключень світла.

Відключення світла в Україні

Глава Укренерго Володимир Кудрицький раніше припустив повне відключення світла по всій Україні. Однак, за його словами, блекаут навряд чи відбудеться в поточному сезоні. Але все буде залежати від того, наскільки пошкоджена енергетична інфраструктура.

У Києві 21 листопада впровадили екстрені відключення електроенергії. У столиці почали обмежувати електропостачання в аварійному порядку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупант Росія намагається знищити енергетичну інфраструктуру України. Світло відключають для того, щоб стабілізувати систему і відновити безперебійне електропостачання. Найскладніша ситуація в Києві, Київській, Вінницькій, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Одеській областях та інших регіонах.

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