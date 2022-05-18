"Хочуть всіх пересварити": Подоляк назвав стратегічну мету Кремля

Подоляк назвав стратегічну мету Кремля/ УНІАН, Офіс президента

Розв’язуючи широкомасштабну війну проти України, країна-агресорка РФ розраховувала посварити увесь світ.

Проте Кремль не очікував зіткнутися з тим, яким згуртованим виявився світ проти їхньої агресії. На цьому наголосив радник голови Офісу президента України Михайла Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що в Росії, нападаючи на Україну, не очікували об’єднання українців та єдності Заходу. Тому зараз країна-агресорка має за мету всіх пересварити.

"Стратегічна мета Кремля сьогодні – всіх пересварити. Українців з владою, а країни Заходу одну з одною. Гарна новина в тому, що в них не вийде. Світ виробив імунітет до російських інформаційних операцій", – заявив Подоляк.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що населені пункти в південних регіонах України, які перебувають під тимчасовою російською окупацією, будуть обов'язково звільнені військовим шляхом.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що Україна сама повинна визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія. При цьому США роблять все, щоб українці успішно реалізували свої цілі.

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