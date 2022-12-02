Хочуть повний транзит газу і нафти через Україну: РФ готова вивести війська з Запорізької АЕС - ЗМІ

Запорізька АЕС, місія МАГАТЕ / УНІАН, Twitter Гроссі

У Москві розглядають варіант виведення військ з території Запорізької АЕС.

Як повідомляє Медуза, Кремль хоче в обмін повноцінно відновити транзит газу і нафти через Україну.

Джерела видання, близькі до Кремля і Уряду РФ, стверджують, що Росія не збирається повністю залишати Запорізьку область. Однак Москва готова вивести війська з ЗАЕС. Станцію нібито можуть повернути під контроль України або передати МАГАТЕ.

За даними Медузи, російське керівництво розраховує в обмін повноцінно відновити поставки газу і нафти через Україну в Європу. Кремль нібито хоче отримати гарантії безперебійного транзиту.

"Качати і продавати (нафту і газ - ред.) дуже важливо для російського бюджету", - сказав співрозмовник, близький до Кремля.

Російська влада начебто поки відкидає таку можливість і заперечують, що готуються до виведення військ з території Запорізької АЕС.

Чому Росія готова до такої угоди

Варто відзначити, що через Україну проходить Південна гілка трубопроводу "Дружба". По ньому російська нафта поставляється в Угорщину, Словаччину, Чехію і Польщу. Приблизно третина всіх поставок нафти в Європу припадає саме на "Дружбу".

Українська ділянка трубопроводу належить "Укртранснафті", а з середини листопада поставки йдуть з перебоями через ракетні атаки. При цьому з 5 грудня "Дружба" стане головним способом поставок російської нафти в ЄС, оскільки санкції вступлять в силу.

Окупанти РФ на Запорізькій АЕС

Найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС - перебуває під окупаційним контролем військ РФ з 4 березня, після боїв в Енергодарі. Росіяни своїми обстрілами пошкодили будівлі станції і взяли в полон її працівників.

Окупанти на ЗАЕС обладнали вогневі позиції та ведуть обстріли українських міст. В Енергоатомі говорили, що в машинному залі першого енергоблоку станції розміщено не менше 14 одиниць важкої російської військової техніки разом з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою.

Президент НАЕК Енергоатом Петро Котін 27 листопада зробив заяву про те, що помітні ознаки підготовки окупантів РФ до виходу з території ЗАЕС.

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