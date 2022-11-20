Спробують захопити Донбас та Запорізьку область: у ЗСУ назвали ймовірні плани армії РФ

Військові РФ імовірно спробують захопити Луганську та Донецьку області / Фото Минобороны РФ

Після низки поразок російським окупантам залишається здобувати хоч якісь "перемоги" лише на тактичному рівні. Як прогнозує речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, у планах російських військових - захоплення Луганської та Донецької областей. Після чого окупанти можуть націлитись на взяття всієї Запорізької області.

"Оскільки протягом усієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди було так зване "звільнення Донбасу", то зрозуміло, вони хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької області. І, вийшовши на ці кордони, у їхніх планах можливо, далі вони б хотіли повністю захопити Запорізьку область.За їхніми законами, це нібито "територія РФ", - сказав Череватий в ефірі телемарафону.

Втім, за його словами, головним опонентом у цій сутичці є ЗСУ, які до цього зривали всі так звані "плани противника" і робитимуть це далі, а також докладуть зусиль для того, щоб у ворога більше не було таких намірів.

Попри всі амбіції ворога, зараз у Луганській області російські війська зазнають поразки і більше обороняються, ніж атакують, додав речник Східного угруповання військ.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона.

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