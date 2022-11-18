"Поруч жили мобілізовані і чеченці": окупанти розстріляли сім'ю з двома дітьми в Запорізькій області

Чоловіка, жінку і їх двох дітей розстріляли прямо у них вдома, дізналися журналісти.
У Запорізькій області російські окупанти розстріляли сім'ю з двома дітьми. Трагедія сталася в ніч на 18 листопада.
Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зараз зазначена вулиця Поштова оточена військовими РФ.
За даними видання "РІА Мелітополь", вранці тіла загиблих виявила мати Олександра.
"Сусіди чули постріли, але боялися вийти. Є інформація, що поруч з сім'єю нещодавно заселилися мобілізовані з "ДНР" з чеченцями і чіплялися до жінки", — зазначає видання.
Раніше в Куп'янському районі Харківської області були виявлені тіла 20 осіб, які загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.
Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де перебували цивільні.
Також повідомлялося, що в селі Стрелече Харківського району російські загарбники розстріляли з танка цивільне авто.
У цьому селі медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні. Їм вдалося евакуювати 30 пацієнтів з понад 600 знаходяться в закладі. Однак окупанти вдарили якраз тоді, коли медики намагалися вивезти інших.
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