"Поруч жили мобілізовані і чеченці": окупанти розстріляли сім'ю з двома дітьми в Запорізькій області

Окупанти розстріляли сім'ю з двома дітьми в Запорізькій області / РІА Мелітополь

У Запорізькій області російські окупанти розстріляли сім'ю з двома дітьми. Трагедія сталася в ніч на 18 листопада.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зараз зазначена вулиця Поштова оточена військовими РФ.

За даними видання "РІА Мелітополь", вранці тіла загиблих виявила мати Олександра.

"Сусіди чули постріли, але боялися вийти. Є інформація, що поруч з сім'єю нещодавно заселилися мобілізовані з "ДНР" з чеченцями і чіплялися до жінки", — зазначає видання.

Раніше в Куп'янському районі Харківської області були виявлені тіла 20 осіб, які загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.

Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де перебували цивільні.

Також повідомлялося, що в селі Стрелече Харківського району російські загарбники розстріляли з танка цивільне авто.

У цьому селі медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні. Їм вдалося евакуювати 30 пацієнтів з понад 600 знаходяться в закладі. Однак окупанти вдарили якраз тоді, коли медики намагалися вивезти інших.

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