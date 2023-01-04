Хочуть піти в наступ: у Міноборони назвали міста, які найближчим часом штурмуватимуть окупанти

Кремль силовим шляхом хоче примусити керівництво України сісти за стіл переговорів.

Окупанти хочуть піти у наступ / Колаж фото Міноборони України, Міноборони РФ

Російські окупанти планують піти у наступ і відбутися це може не лише у напрямку Бахмута. Окупанти хочуть сформувати штурмові підрозділи на фоні вичерпання ракетних запасів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Кремль хоче знайти джерела поновлення ракетного запасу та примусити українську владу сісти за стіл переговорів. Протягом цього часу РФ планує застосовувати ударні безпілотники.

Окупанти продовжують мобілізацію через великі втрати особового складу. Ці дії можуть активізувати вже у першому кварталі 2023 року. Натомість спроби наступу окупантів можуть відбутися вже найближчим часом.

"Для підвищення ефективності застосування військ, ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмута, Авдіївки та Мар‘їнки", - сказала Маляр.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати нове наступ навесні наступного року.

Інші новини: