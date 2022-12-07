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РФ планує великий наступ навесні: в НАТО розкрили новий сценарій Кремля

7 грудня 2022, 14:50
Росія намагається "заморозити" війну на короткий проміжок часу, упевнений Єнс Столтенберг.
Столтенберг
Столтенберг / Reuters, mil.ru

Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати новий наступ навесні наступного року. Про це генсек НАТО заявив в ході інтерв'ю Financial Times.

"Що ми бачимо зараз, так це те, що Росія намагається свого роду заморозити цю війну, як мінімум, на короткий проміжок часу, щоб вони змогли перегрупуватися, відремонтуватися, відновитися, і потім спробувати почати більший наступ наступної весни", - не виключив генсек НАТО.

Відповідаючи на питання про можливу "втому" союзників від цієї війни, генсек вказав, що необхідно "зрозуміти, що Путін зробив дві великі стратегічні помилки, коли вирішив вторгнутися в Україну, повністю недооцінивши українців і недооцінивши союзників по НАТО і партнерів, їх "прихильність стояти поруч з Україною, підтримувати Україну, що ми робимо вже багато років".

"Що ми робимо, так це підтримуємо Україну, її право на самооборону. Українці захищають свою власну країну і союзники по НАТО і партнери надають безпрецедентну підтримку зусиллям українців ... якщо Путін переможе, це буде трагедія для українців, так само як і матиме серйозні наслідки для всіх нас, зробивши союзників більш вразливими, а світ – більш небезпечним. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти", - заявив він.

Мирні переговори з РФ

Відповідаючи на питання, чи є умови для того, щоб почати мирні переговори, генсек висловив думку, що таких умов зараз немає. "Зараз умов немає, тому що Росія не показує ознак готовності до переговорів, а це – поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Це не НАТО і не Брюсселю вирішувати, але українцям, коли буде час, щоб почати переговори. Це суверенна, демократична, незалежна держава, яка себе захищає від агресивної війни", - пояснив він.

Столтенберг констатував, що "більшість воєн, і, швидше за все і ця війна, закінчуються за столом переговорів, але те, що станеться за цим столом повністю залежить від ситуації на полі бою". "Якщо ми хочемо, щоб результатом було те, що Україна переможе як суверенна держава, ми повинні надавати військову допомогу Україні. Тривалий мир може бути тільки в тому випадку, якщо агресор не переможе. Парадокс полягає в тому, що чим більше ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів, яке гарантує українську перемогу, тим більше потрібно терміново надавати військову підтримку Україні, щоб створити умови для справедливого тривалого миру", - переконаний генсек НАТО.

Можливість переговорів України і РФ

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що переговори з Росією не допоможуть завершити війну, а можуть тільки призупинити її, адже російський диктатор Володимир Путін завжди буде бажати захопити українські території. Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія ще не готова до миру в Україні. Вона не готова вивести війська з українських територій. Але країна-агресор повинна піти з України, це єдиний спосіб повернути на українські території мир, підкреслили в ЄС.

У Державному департаменті США заявили, що Росія все одно не зможе виграти цю війну і закликали країну-агресора негайно вивести свої війська з України. Про це заявив заступник прес-секретаря Держдепартаменту Ведант Патель.

Читайте більше:

перемир'я Йенс Столтенберг війна Росії та України мирні переговори з Росією
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