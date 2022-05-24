"Хочу в Україну": на окупованій Херсонщині пенсіонер відшив пропагандистів РФ

Пенсіонер поставив на місце пропагандистів РФ / скріншот

На тимчасово окупованих територіях України місцеві жителі вже відчули, що значить жити під російською окупацією. Настрої людей навіть пенсійного віку не зломив терор рашистів.

При цьому сміливість українців, які перебувають в окупації - вражає. Вони не бояться в обличчя путіністам говорити правду.

Знімальна група пропагандистів РФ знімала сюжет на Херсонщині і попросила коментар місцевого жителя.

У свою чергу пенсіонер висловив в обличчя рашистам все, що він про них думає.

"Ви захопили цю територію. На якій підставі? Я сам росіянин, народився в Якутії. Чого я хочу? Я хочу жити в Україні", - заявив пенсіонер.

Раніше повідомлялося про те, що тисячі автомобілів з дітьми, жінками і літніми людьми, які намагаються виїхати з населених пунктів Херсонської області, що знаходяться під російською окупацією, у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники.

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