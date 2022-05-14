Віце-спікерка Держдуми РФ приїхала в Херсон – хоче допомагати колаборантам/ РИА Новости

Віце-спікерка Держдуми Росії Анна Кузнєцова приїхала в окупований російськими загарбниками Херсон.

Вона намагається вирішувати якісь "гуманітарні питання" із так званим "керівництвом області", яке призначили окупанти. Про це повідомляють російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Кузнєцова зустрілася з так званим "головою військово-цивільної адміністрації Херсонської області", колаборантом Володимиром Сальдо, з яким поговорили про "екстрені гуманітарні питання" – соціальний захист, безперебійне постачання продуктів, дитячу медицину й освіту. Крім цього, вона прийшла до обласного будинку малюка та обласної дитячої лікарні.

Нагадаємо, наприкінці квітня в окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА. Так званим "міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

Путін може спробувати оголосити "ХРН" у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині готується "референдум" про оголошення "ХНР", яку загарбники також можуть приєднати до своєї країни.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти вже навіть почали друкувати бюлетені для "референдуму".

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