УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС

Анна Ярославська
13 жовтня 2023, 12:25 оновлено 13 жовтня, 12:42
Атаку на ракетоносій "Буян" та підрив корабля "Павло Державін" було здійснено за допомогою морських дронів Sea baby.
У Севастополі прогриміли вибухи
У Севастополі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, t.me/Crimeanwind

У п'ятницю, 13 жовтня, в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що відчувався навіть у віддалених частинах міста. Зокрема, в центрі міста, на північній стороні, в районі Стрілецької бухти і бухти Камишової.

Як повідомляє Крим.Реалії, у церквах поширюють інформацію про брак крові для поранених російських військових, закликають записуватися і здавати кров.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи нібито пов'язані з навчаннями військових РФ.

відео дня

Telegram-канал Кримський вітер спочатку заявив про вибух на російському ракетоносії проекту "Буян-М", а також оприлюднив знімки задимленого судна.

У Чорному морі помітили дим поруч з короблем
У Чорному морі помітили дим поруч із судном / Фото: t.me/Crimeanwind
У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС
Задимлене судно в Чорному морі / Фото: t.me/Crimeanwind

Пізніше канал спростував цю інформацію.

"Отримали більш чіткі фото - це не МРК, а патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков". Він знаходиться на зовнішньому рейді, за зовнішнім виглядом - цілий", - йдеться у повідомленні.

Корабель ЧФ РФ
Корабель ЧФ РФ / Фото: t.me/Crimeanwind
Корабель ЧФ РФ
Корабель ЧФ РФ / Фото: t.me/Crimeanwind

Тим часом видання РБК-Україна пише з посиланням на джерела у Службі безпеки України, що СБУ разом із ВМС сьогодні атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павло Державін" в окупованому Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.

За словами співрозмовників видання, сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив корабля "Павло Державін" - справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.

Деталі поки не розкривають, але додають, що обидва судна були вражені морськими дронами Sea baby з експериментальним озброєнням.

Один із організаторів спецоперації зазначив, що після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити, яким чином було здійснено атаку.

При цьому вчора пощастило російському підводному човну "Алроса", який поки що не вдалося вразити морським дроном.

Нагадаємо, 12 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі міг вибухнути великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павло Державін". У Мережі повідомляють, що це сталося під час чергового рейду.

Як повідомляв Главред, 22 вересня під ракетний удар потрапив штаб ЧФ у Севастополі, внаслідок якого було ліквідовано понад 30 російських офіцерів. Сам командувач флотом, попри дані ССО, нібито живий.

У ВМСУ зазначали, що збираються вивести з ладу весь Чорноморський флот - іншим способом безпеку в морському регіоні не забезпечити.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Севастополь новини України новини Криму
Реклама

Головне за день

Вітер 15-20 метрів за секунду та сніг: синоптик розказала про погоду на вихідні

Вітер 15-20 метрів за секунду та сніг: синоптик розказала про погоду на вихідні

13:44 Синоптик
Мир "в обмін" на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

Мир "в обмін" на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

13:31 Україна
Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу - Подоляк

Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу - Подоляк

12:46 Політика
Всі головні новини

Останні новини

13:44

Вітер 15-20 метрів за секунду та сніг: синоптик розказала про погоду на вихідні

13:36

Для українських юристів відкриються нові горизонти! І все завдяки юридчному маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ" новости компании

13:31

Мир "в обмін" на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

12:46

Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу - Подоляк

12:32

Головоломка, яка під силу лише геніям: потрібно знайти число 869 за 19 секунд

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
12:25

У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС

12:16

Чи можна отримувати відразу і пільги на ЖКГ, і субсидію: чиновники дали відповідь

12:10

Яке свято завтра 14 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

12:04

Гайтана показала свою красуню-доньку у вишиванці

Реклама
11:50

Випалюють ціле місто: росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки - Єрмак

11:35

"Загинув від рук зрадника": зірка "Кріпосної" розповіла про останній бій близького родича

11:29

"Нема тебе, нема дома": у мережі згадали пронизливе звернення Ніни Матвієнко до дочкиВідео

11:25

Ситуація майже критична: ворог застосував нову тактику штурмів - офіцер ЗСУ

10:56

РФ вдарила по Покровську, зруйновано дві будівлі: багато поранених, є жертваФото

10:51

Гороскоп на завтра 14 жовтня 2023: Тельцю - втрата грошей, Терезам - зрада

10:43

Росія накопичує ракети: розвідка Британії попередила про масовані обстріли

10:31

Мобілізація в Україні: чи мають право співробітники ТЦК перевіряти документи

10:01

ЗСУ тримаються, йдуть дуже важкі бої: в ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці

09:58

Це могла бути наша торпеда: полковник ЗСУ розповів деталі удару по кораблю РФ

09:45

Кіркоров, Бузова, Баста: співачка-втікачка Asti зіграла в новорічному фільмі з путіністами

Реклама
09:28

Путін знайшов винуватця конфлікту на Близькому СходіПогляд

09:04

"Лізуть, як таргани, привозять свіжак": РФ намагається взяти в Авдіївку в оточення

08:58

Учасниця "Майстер Шеф" показала, як приготувати фучки, старовинні українські оладки з квашеної капусти

08:58

Українцям змінять прожитковий мінімум: що тепер буде з соцвиплатами

08:21

Пішов добровольцем на фронт: на війні загинув ексфутболіст "Динамо"

08:20

В "Укренерго" розповіли, який фінт дозволить уникнути блекаутів через обстріли

07:23

Окупанти просунулися біля Авдіївки на 4,5 кв. км, але зазнають втрат - ISW

06:55

Потрібно знайти левеня всього за 8 секунд: лише геній впорається із завданням

06:52

США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну - Пентагон

06:35

Як правильно казати – "ЇХ речі" чи "ЇХНІ речі": Авраменко закликав не робити помилкуВідео

06:32

Арабо-ізраїльска війна як ідеальний тригер світового конфліктуПогляд

05:00

Вріже майже 5-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

04:30

Як мити оцтом підлогу: простий спосіб, який змусить її заблищати

03:40

Знайдіть бегемота на зображенні за 10 секунд: з цим завданням впораються не всі

03:10

США можуть вступити у війну в Ізраїлі: експерт повідомив деталі переговорів

02:06

"На нас чекає кровопролитна війна": експерт пояснив, в чому була мета атаки ХАМАСВідео

01:30

Зіркова українська стрибунка блиснула бюстом на туалетному селфі

00:48

Еліна Світоліна показала перше тренування однорічної доньки на тенісному корті

12 жовтня, четвер
23:59

"Про ППО не варто навіть мріяти": експерт не виключає різке зменшення військової допомоги

23:42

Більшу частину відео він без одягу: українка зняла кліп для Ленні КравіцаВідео

Реклама
23:30

Міс Україна-Всесвіт 2023 Ангеліна Усанова хотіла вчинити самогубство

22:54

Politico про причину затримки Шольцем поставок Taurus: здатні зруйнувати Кримський міст

22:50

У майці, з брутальною щетиною: вперше за довгий час в мережі з'явився онук-втікач Ротару

22:33

Хитра головоломка: лише люди з високим IQ знайдуть за 11 секунд заховані літери

22:08

Комісія Конгресу: США повинні бути готовими до одночасних війн з РФ і Китаєм

22:03

Початок смуги неприємностей чи вигадка: що не можна робити в п'ятницю 13-го

21:22

Взимку побачимо "дощ" з "Шахедів": розкрито намір Росії щодо атак на Україну

21:11

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

20:41

Росія бомбардує "аеродроми" ЗСУ з фанерними літаками - ЗМІ

20:41

Висадка ГУРівців у Криму: окупанти взяли в полон захисника

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти