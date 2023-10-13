У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС

У п'ятницю, 13 жовтня, в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що відчувався навіть у віддалених частинах міста. Зокрема, в центрі міста, на північній стороні, в районі Стрілецької бухти і бухти Камишової.
Як повідомляє Крим.Реалії, у церквах поширюють інформацію про брак крові для поранених російських військових, закликають записуватися і здавати кров.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи нібито пов'язані з навчаннями військових РФ.
Telegram-канал Кримський вітер спочатку заявив про вибух на російському ракетоносії проекту "Буян-М", а також оприлюднив знімки задимленого судна.
Пізніше канал спростував цю інформацію.
"Отримали більш чіткі фото - це не МРК, а патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков". Він знаходиться на зовнішньому рейді, за зовнішнім виглядом - цілий", - йдеться у повідомленні.
Тим часом видання РБК-Україна пише з посиланням на джерела у Службі безпеки України, що СБУ разом із ВМС сьогодні атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павло Державін" в окупованому Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.
За словами співрозмовників видання, сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив корабля "Павло Державін" - справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.
Деталі поки не розкривають, але додають, що обидва судна були вражені морськими дронами Sea baby з експериментальним озброєнням.
Один із організаторів спецоперації зазначив, що після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити, яким чином було здійснено атаку.
При цьому вчора пощастило російському підводному човну "Алроса", який поки що не вдалося вразити морським дроном.
Нагадаємо, 12 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі міг вибухнути великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павло Державін". У Мережі повідомляють, що це сталося під час чергового рейду.
Як повідомляв Главред, 22 вересня під ракетний удар потрапив штаб ЧФ у Севастополі, внаслідок якого було ліквідовано понад 30 російських офіцерів. Сам командувач флотом, попри дані ССО, нібито живий.
У ВМСУ зазначали, що збираються вивести з ладу весь Чорноморський флот - іншим способом безпеку в морському регіоні не забезпечити.
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