У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС

Атаку на ракетоносій "Буян" та підрив корабля "Павло Державін" було здійснено за допомогою морських дронів Sea baby.

https://glavred.net/ukraine/v-sevastopole-progremel-vzryv-v-gorode-prizyvayut-sdavat-krov-dlya-voennyh-smi-10507963.html Посилання скопійоване

У Севастополі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, t.me/Crimeanwind

У п'ятницю, 13 жовтня, в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що відчувався навіть у віддалених частинах міста. Зокрема, в центрі міста, на північній стороні, в районі Стрілецької бухти і бухти Камишової.

Як повідомляє Крим.Реалії, у церквах поширюють інформацію про брак крові для поранених російських військових, закликають записуватися і здавати кров.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи нібито пов'язані з навчаннями військових РФ.

відео дня

Telegram-канал Кримський вітер спочатку заявив про вибух на російському ракетоносії проекту "Буян-М", а також оприлюднив знімки задимленого судна.

У Чорному морі помітили дим поруч із судном / Фото: t.me/Crimeanwind

Задимлене судно в Чорному морі / Фото: t.me/Crimeanwind

Пізніше канал спростував цю інформацію.

"Отримали більш чіткі фото - це не МРК, а патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков". Він знаходиться на зовнішньому рейді, за зовнішнім виглядом - цілий", - йдеться у повідомленні.

Корабель ЧФ РФ / Фото: t.me/Crimeanwind

Корабель ЧФ РФ / Фото: t.me/Crimeanwind

Тим часом видання РБК-Україна пише з посиланням на джерела у Службі безпеки України, що СБУ разом із ВМС сьогодні атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павло Державін" в окупованому Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.

За словами співрозмовників видання, сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив корабля "Павло Державін" - справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.

Деталі поки не розкривають, але додають, що обидва судна були вражені морськими дронами Sea baby з експериментальним озброєнням.

Один із організаторів спецоперації зазначив, що після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити, яким чином було здійснено атаку.

При цьому вчора пощастило російському підводному човну "Алроса", який поки що не вдалося вразити морським дроном.

Нагадаємо, 12 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі міг вибухнути великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павло Державін". У Мережі повідомляють, що це сталося під час чергового рейду.

Як повідомляв Главред, 22 вересня під ракетний удар потрапив штаб ЧФ у Севастополі, внаслідок якого було ліквідовано понад 30 російських офіцерів. Сам командувач флотом, попри дані ССО, нібито живий.

У ВМСУ зазначали, що збираються вивести з ладу весь Чорноморський флот - іншим способом безпеку в морському регіоні не забезпечити.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.