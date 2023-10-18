Відразу 18 пропущених: нові деталі дронової атаки СБУ в Курській області

Служба Безпеки України завдала 18 дронових ударів по Курській області. Ціллю атаки в ніч на 18 жовтня став військовий табір неподалік від аеродрому Халіно. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела у СБУ.
З'явились деталі атаки СБУ:
Дивіть відео атаки СБУ на польовий табір у Курській області:
Згідно із інформацією джерел, в ніч на 18 жовтня Служба безпеки організувала "бавовну" в польовому таборі російської армії біля села Постоялі двори.
Також, за даними СБУ, неподалік від військового аеродрому "Халіно" розташовувались до 3 тисяч військових з Росії та приблизно 80 одиниць військової техніки.
"Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт".
Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється.
"Бавовна" на території Росії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стали відомі подробиці удару безпілотників по хімічному заводу з виробництва вибухівки в місті Сельцо Брянської області в РФ. В атаці, яка сталася в ніч з 12 на 13 жовтня, були задіяні два дрони-камікадзе, один з яких, як стверджують росіяни, нібито вдалося "знешкодити"
Також, рано вранці 5 жовтня в декількох районах Курської області РФ пролунали вибухи. У країні-агресорі заявили про атаку дронів на об'єкти інфраструктури.
Водночас, у Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони, тому окупанти перекидають техніку з інших регіонів, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
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