HIMARS у справі: окупанти бережуть запаси снарядів через неймовірну атаку ЗСУ на Луганщині - WSJ

Російські склади на Луганщині / скрін їх відео, Вікіпедія

У Росії ЗМІ повідомили про удар по системах протиповітряної оборони на окупованій Луганщині, який стався ввечері у вівторок, 12 липня.

Як пише WSJ, удари по складах боєприпасів і командних пунктах стали регулярними відтоді, як США почали активно постачати реактивні системи залпового вогню українським військам.

"Окупанти вже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і на нашій землі їм ніде не буде спокою", - заявив президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.

Представник самопроголошеної "ЛНР" Андрій Марочко повідомив, що Збройні Сили України значно пошкодили частину ППО, яка забезпечує безпеку міста Луганськ. Пізніше він заявив, що по місту Луганськ було випущено дев'ять американських ракет моделі HIMARS.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що удари по російських складах боєприпасів перервали поставки і відзначив зростання активності російських диверсійно-розвідувальних груп.

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У своїй статті WSJ пише, що з тих пір як Росія повністю захопила територію Луганської області, армія стала просуватися вглиб Донецької області, оскільки це є пріоритетом Кремля ще з березня, коли російські війська були відведені з Північного регіону.

Тактика окупантів

Глава самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін заявив у середу, що російські сили просуваються до міст Сіверськ і Соледар, які розташовані між Сєвєродонецьком і Слов'янськом, який є однією з наступних цілей Москви.

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Ситуація на Донбасі

Військовий експерт Петро Черник заявив, що успішні удари ЗСУ по складах російських окупантів ускладнює реалізацію їхніх планів, проте ситуація залишається складною. За його словами, загарбникам РФ знадобиться кілька днів на перебудову логістики, після чого почнеться нова хвиля битви за Донбас.

За даними розвідки Великої Британії, наступною метою військ РФ стане траса, яка з'єднує Донецьк з Харковом. Уздовж осі головної дороги Е40 противник веде обстріли з окупованого Ізюма. Отримання контролю над цією трасою ворог може використовувати для просування в Донецькій області.

Також у британській розвідці уточнили, що російські війська проводили обстріли Північного сектору Донбасу. Однак окупантам не вдалося досягти серйозного просування.

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Переклад: Поліна Панасенко