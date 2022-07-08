"Місто на межі катастрофи": Гайдай розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк / Суспільне, Сергій Гайдай

Окупований Сєвєродонецьк Луганської області знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

"Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання. З кінця лютого окупанти обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури, знищили їх майже дощенту. Відремонтувати вони нічого не зможуть. Тому що навіть у мирний час такий обсяг відновлень можна зробити за півроку-рік. При наявності матеріалів і кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого у росіян немає", - сказав в Telegram голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай також підкреслив, що велика проблема є також з каналізаційними системами міста.

"Велика проблема з каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки накопичуються. Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на вулиці. А ще сморід від померлих - тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах і під'їздах, як в одній з багатоповерхівок в нових районах. Сєвєродонецьк очікує гуманітарна катастрофа", - резюмував він.

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Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 24 червня зробив заяву про те, що, українські військові отримали наказ Відходити від своїх позицій у Сєвєродонецьку. Він розповів про те, що війська РФ щодня протягом 4 місяців обстрілювали місто, інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд. Гайдай підкреслив, що на неукріплених територіях може зростати кількість загиблих, тому прийнято рішення про перехід на більш укріплені рубежі.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька на більш підготовлені позиції. За його словами, це вимушений захід – складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а навколо міста підірвані всі мости.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публічне поширення цивільними особами інформації про проведення військових операцій Збройними силами України і публікація таких відомостей в соціальних мережах частково зриває військові операції. Така ситуація сталася і в Сєвєродонецьку. Українській армії не дали можливість завершити заплановані дії.

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