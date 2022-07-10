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Росіяни розстріляли з танка 56 пенсіонерів, тепер демонстративно їх ховають "для прикриття" – Гайдай

10 липня 2022, 13:15

Хоч розстріл відбувся у Кремінній, поховали літніх людей в Луганську, тому що під час похорону місцеві могли почати говорити правду.

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Росіяни розстріляли з танка 56 пенсіонерів, тепер демонстративно їх ховають "для прикриття"/ Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Російські загарбники ще у березні розстріляли з танка будинок для літніх людей у місті Кремінна на Луганщині. Тоді 56 пенсіонерів, які доживали свого віку у цьому закладі, загинули. Проте окупанти всіляко приховують цей факт, а на днях демонстративно провели похорон 31 із цих пенсіонерів у Луганську.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. Він пояснив, що похорон влаштували в Луганську, щоб приховати правду про загибель цих людей. Адже в Кремінній місцеві жителі добре пам’ятають, що саме сталося, і могли почати говорити правду.

"Як вимусити людей вірити в будь-яку нісенітницю? Відключити українських мобільний зв’язок та будь-яке телебачення, крім російського. Але жителі Кремінної – і переселенці, і ті хто залишається в окупації – пам’ятають, як 11 березня російські танкісти впритул розстріляли будинок для літніх людей. 56 осіб, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці", – написав Гайдай.

Він нагадав, що у той трагічний день російські військові просто підігнали танк, поставили його навпроти будівлі, де перебували пенсіонери, і відкрили смертельний вогонь. Зупинилися лише тоді, коли вбили усіх.

У той час українська сторона не мала ніякої можливості дістатися до місця трагедії – місто було захоплено окупантами, евакуаційні коридори не працювали, зазначає голова Луганської ОВА.

"На щастя, всім іншим пацієнтам з подібних закладів у Луганській області життя врятували, перемістивши їх у безпечні регіони України", – наголосив він.

Тепер росіяни згадали про свій злочин і роблять усе, щоб приховати правду, каже Гайдай.

Він звернув увагу, що РФ звинувачує воїнів ЗСУ, нібито це вони прикривалися мирними людьми, тому і сталася трагедія. Проте з боку російської сторони не повідомлялося про жодного вбитого українського військового у тому будинку для літніх людей, що лише підтверджує той факт, що їх там не було, а росіяни цілеспрямовано вбили пенсіонерів.

"Це ворог цинічно розстріляв заклад разом із підопічними. А зараз не полишає спроби списати свою провину хоча б в очах місцевого населення", – підсумував Гайдай.

Раніше повідомлялося, що у Кремінній Луганської області російські військові розстрілюють мирних жителів посеред вулиці. У пошуках проукраїнських людей їм допомагають місцеві колаборанти.

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