HIMARS розтрощили російський командний пункт на Луганщині: близько 100 окупантів загиблі чи поранені

ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Красному Лучі / Колаж Вікіпедія, Антон Геращенко

Російській військові, які перебувають на окупованих територіях України, не можуть сховатися від ЗСУ. Вночі українські бійці потужно вдарили по командному пункту окупантів у Красному Лучі на Луганщині. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

ЗСУ знищили пункт за допомогою HIMARS. Внаслідок цього близько 100 російських окупантів були ліквідовані або поранені.

"Цієї ночі за допомогою HIMARS було завдано високоточного удару по готелю у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного великого військового підрозділу агресорів", - написав Антон Геращенко.

Ракети влучили прямо у дах готелю і проламали бетонні перекриття згори до низу.

Як відомо, Красний Луч був окупований ще восени 2014 року.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

Також повідомлялося, що українські воїни пішли на штурм позицій російських окупантів у селі Іванівка на Херсонщині та вибили їх з населеного пункту. Військовослужбовці з 518-го окремого батальйону спеціального призначення штурмували окупантів 30 червня. Вже наступного дня до них на підмогу прийшли бійці 60-ї окремої піхотної бригади. ЗСУ заволоділи трофейної технікою окупантів.

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