"Може статися найближчим часом": Тайвань очікує на вторгнення Китаю

Тайвань готується до китайського вторгнення / Колаж фото Reuters

Президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що вторгнення Китаю може статися вже найближчим часом. За її словами, це не просто слова і не нагнітання ситуації, тому острову потрібно підготуватися до такого розвитку подій.

"Це правда, що це вторгнення може статися з нами. Отже, нам треба підготуватись. Існує реальна загроза. Це не просто слова", - сказала Інвень в інтерв'ю The Atlantic.

Водночас президентка наголосила, тайванців не варто залякувати й що Пекіну не слід недооцінювати їхню рішучість. "Якщо армія Китаю хоче зробити щось радикальне, Сі Цзіньпін має зважити витрати. Він має подумати двічі", - заявила вона.

Як пише видання, через загрозу китайського вторгнення Тайвань значно збільшив оборонний бюджет. Так, у 2023 році на потреби армії мають намір витратити понад $19 млрд. Проте ця сума є не такою вже й великою порівняно з витратами Китаю, який витрачає на армію понад $200 млрд на рік.

Проблема Китаю і Тайваню

Нагадаємо, Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами. Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

У березні в Міноборони Китаю зробили заяву про те, що Пекін не має наміру терпіти незалежності Тайваню і вважає дане питання внутрішньою справою КНР.

При цьому американський президент Джо Байден заявив, що якщо КНР здійснить військову агресію проти Тайваню, США готові перейти до прямого військового втручання, оскільки у Вашингтона є зобов'язання перед Тайбеєм.

Раніше повідомлялося, що Китай може готувати "спеціальну операцію" проти Тайваню. Лідер держави Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє "невійськове" використання збройних сил. Ця директива може забезпечити правову основу для "невоєнної операції".

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