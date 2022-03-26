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Харків'янка проїхала 350 км, щоби знайти свою кішку - неймовірна історія чотирилапої біженки

26 березня 2022, 08:36

Кішка Липучка з Харкова загубилася на вокзалі у Львові, але завдяки щасливому випадку вона змогла повернутися в свою сім'ю.

кішка, Евакуація
Більшість українців евакуюються разом зі своїми "хвостиками" / Фото Reuters

Українка проїхала на попутках сотні кілометрів, щоби забрати свою кішку, яка загубилася на вокзалі у Львові під час евакуації через війну Росії проти України.

Кішку на ім'я Липучка підібрала місцева волонтерка Галина Мончак, а потім розшукала власницю, яка вже встигла переїхати в Житомирську область. Коли господиня дізналася, що її улюблениця знайшлася, то одразу за нею приїхала, пише видання Сегодня.

Перелякану і голодну тварину знайшли через два тижні. Від залізничного вокзалу кішка відійшла недалеко

"З-під машини вийшла кішка. Вона була настільки голодною, що коли побачила їжу, кинулася та почала їсти", – розповіла львів'янка, в якої вдома живуть сім кішок, крім того вона підгодовує і дворових пухнастиків.

Галина одразу зрозуміла, що кішка - домашня. Вона сфотографувала тварину і розмістила фото в соцмережах. А потім в одній з груп знайшла оголошення харків'янки, яка шукала схожу кішку.

На той момент господиня кішки вже переїхала зі Львова на Житомирщину. Однак одразу примчала за нею після дзвінка волонтера.

"Ми зустрілися. Всі плакали. Кішка її впізнала", - розповіла вона.

Сім'я харків'ян взяла Липучку з притулку для тварин два роки тому. Щоби забрати тварину, Ірина Коноваленко подолала майже 350 кілометрів.

"Їхала я через Рівне і у всіх було таке питання: "У тебе породиста кішка?". Кажу - та ні, звичайна, але вона все одно вона моя, рідна", - розповіла дівчина.

Як повідомляв Главред, сім'я киян під час евакуації 17 кілометрів несла свою собаку на руках до кордону з Польщею. Німецьку вівчарку звуть Куля, їй вже 12 років.

Куля постійно падала і не могла самостійно піднятися. Її господиня зупиняла машини, але всі навколо радили залишити собаку напризволяще.

"Наші собаки є частиною нашої сім'ї. Моя улюблениця пережила всі щасливі та сумні моменти разом з нами. Мамина собака - це все, що у неї залишилося від колишнього життя. Тому мій чоловік іноді ніс Кулю на плечах", - розповіла Аліса.

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війна в Україні кішка новини України евакуаційні поїзди
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