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Путін раптово помер: тезка російського диктатора помер у зоопарку США

25 березня 2022, 08:13

Амурський тигр Путін помер від серцевої недостатності. Тварина загинула під час звичайної медичної процедури попри зусилля ветеринарів.

Тигр Путін
Тигр Путін помер у штаті Міннесота / Фото twitter.com/mnzoo/status

У зоопарку штату Міннесота в США помер Путін - так звали 12-річного амурського тигра. Він помер від серцевої недостатності.

Про це 24 березня повідомили на сторінці зоопарку в Twitter.

Тварина померла під час звичайної медичної процедури попри зусилля ветеринарів, які намагалися його врятувати.

Процедура являла собою профілактичну перевірку здоров'я, яка включала взяття зразків для допомоги в розведенні.

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У зоопарку кажуть, що розведення і збір зразків мають вирішальне значення для видів, що знаходяться під загрозою зникнення, таких як амурський тигр.

Тигр народився в Чехії та отримав ім'я Путін. Він прожив у зоопарку Данії шість років, а в 2015 році переїхав до Міннесоти.

Тим часом у зоопарку Києва - поповнення. Там народилося дитинча лемура. Тварину назвали на честь турецьких безпілотників, які допомагають стримувати наступ російських окупантів. Малюк отримав ім'я Байрактар.

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