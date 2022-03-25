Путін раптово помер: тезка російського диктатора помер у зоопарку США

Амурський тигр Путін помер від серцевої недостатності. Тварина загинула під час звичайної медичної процедури попри зусилля ветеринарів.
У зоопарку штату Міннесота в США помер Путін - так звали 12-річного амурського тигра. Він помер від серцевої недостатності.
Про це 24 березня повідомили на сторінці зоопарку в Twitter.
Тварина померла під час звичайної медичної процедури попри зусилля ветеринарів, які намагалися його врятувати.
Процедура являла собою профілактичну перевірку здоров'я, яка включала взяття зразків для допомоги в розведенні.
У зоопарку кажуть, що розведення і збір зразків мають вирішальне значення для видів, що знаходяться під загрозою зникнення, таких як амурський тигр.
Тигр народився в Чехії та отримав ім'я Путін. Він прожив у зоопарку Данії шість років, а в 2015 році переїхав до Міннесоти.
Тим часом у зоопарку Києва - поповнення. Там народилося дитинча лемура. Тварину назвали на честь турецьких безпілотників, які допомагають стримувати наступ російських окупантів. Малюк отримав ім'я Байрактар.
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