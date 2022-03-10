Українці несли стару собаку 17 кілометрів до кордону з Польщею: тепер ними захоплюється весь світ

Українці несли стару собаку 17 кілометрів до кордону з Польщею / Guardian Community

Світ облетіло фото Українки зі стареньким собакою на руках. У підписах до кадру йдеться, що жінка подолала 17 кілометрів. Пізніше з'ясувалося, що насправді на фото собаку несе чоловік.

Чоловік 35-річної киянки Аліси супроводжував свою сім'ю до кордону. Собаку звуть куля, і їй вже 12 років, пише The Guardian.

Жінка разом з родиною проживала в Києві, і коли Росія цинічно напала на столицю України – вона вирішила виїхати з міста. Напередодні повномасштабного вторгнення, 23 лютого, помер її батько. Його так і не встигли поховати.

З Києва вибиралися на маленькій машині, в якій вони їхали вдев'ятьох: Аліса, її мама і сестра, двоє чоловіків, четверо дітей і дві великі собаки, в тому числі літня німецька вівчарка куля.

Guardian Community

За словами жінки, в салоні зовсім не було місця. Так вони проїхали 16 годин, зупинившись в селі за 140 кілометрів від Києва.

Звідти сім'я вирушила до Польщі. Аліса працює програмісткою в німецькій компанії, в цьому їй допомагали роботодавці. Однак біля кордону утворилася величезна пробка. Було потрібно 3-5 днів, щоб дістатися до пропускного пункту на авто. А залишатися так довго в машині не було можливості через мінусову температуру.

До кордону залишалося 17 кілометрів, і цю відстань вони вирішили подолати пішки.

"Це була важка подорож по горах і річках. Мої діти плакали на холоді. Мені теж хотілося плакати, але я не могла здатися... це була моя ідея поїхати на кордон", – згадує Аліса.

Всі говорили залишити собаку

Куля постійно падала і не могла самостійно піднятися. Жінка зупиняла машини, але всі навколо радили залишити чотирилапу напризволяще.

"Але наші собаки є частиною нашої сім'ї. Моя улюблениця пережила всі щасливі і сумні моменти разом з нами. Мамина собака - це все, що у неї залишилося від колишнього життя. Тому мій чоловік іноді ніс кулю на плечах", - розповіла Аліса.

Guardian Community

У підсумку Аліса з дітьми і собаками потрапила до Польщі. А її чоловік повернувся в Україну. Зараз жінка сумує за коханим, а ще прагне поховати свого батька.

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