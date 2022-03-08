Хотіли погодувати тварин: під Харковом в екопарку окупанти розстріляли людей

Зараз волонтери роблять все можливе, щоб врятувати тварин у зоопарках, а також залишених людьми, що виїхали.
Під Харковом в екопарку в селі Лісове загинули двоє людей, які хотіли погодувати тварин.
"Вчора в нашому екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні погодувати тварин. Вони загинули під мінометним і автоматним вогнем", - розповів власник Олександр Фельдман.
За словами Фельдмана, зараз волонтери роблять все можливе, щоб врятувати тварин у зоопарках, а також залишених людьми, що виїхали.
"Сьогодні ми робимо все, щоб врятувати тварин, що залишаються в екопарку, і не наражати на небезпеку людей", - додав він.
Нагадаємо, в Ірпені під обстрілами окупантів загинув український актор і телеведучий Павло Лі. Паша Лі народився в Криму. Знімався в кіно і рекламі, був актором дубляжу, брав участь у музичних шоу талантів, у тому числі в "Фабриці зірок-3".
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