У зоопарку Києва народився лемур Байрактар

Лемур Байрактар / facebook.com/zoo.kyiv.ua

У зоопарку Києва поповнення. Там народилося дитинча лемура. Тварину назвали на честь турецьких безпілотників, які допомагають стримувати наступ російських окупантів,- Байрактар.

Як повідомили на сторінці закладу в Facebook, лемур з'явився на світ на початку березня. Він був дуже слабким і не міг триматися за маму. Тому перебуває під постійною цілодобовою опікою зоологів і ветеринарів.

"Він росте, набирає вагу і любить відпочивати зі своєю улюбленою м'якою іграшкою. Ми живемо, ми міцніємо і ми переможемо! Слава Україні!"- розповіли в зоопарку.

Лемур Байрактар / facebook.com/zoo.kyiv.ua

Раніше Главред розповів, чим погодувати тварину, якщо вдома немає корму. Варто пам'ятати, що вихованцям не можна давати занадто гарячу або холодну їжу, а також консерви. Це може привести до збоїв в роботі шлунково-кишкового тракту.

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