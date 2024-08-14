У Defense Express оцінили наслідки потужної атаки дронів по аеродрому 'Саваслейка'

Внаслідок атаки безпілотників виникла потужної пожежі у районі пункту з паливно-мастильними матеріалами для цього летовища.

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Українські військові атакували аеродром Саваслейка / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що із російського аеродрому "Саваслейка", що за 650 км від кордону, злітають російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів". Внаслідок атаки безпілотників виникла потужної пожежі у районі пункту з паливно-мастильними матеріалами для цього летовища.

"Щодо літаків, справа в тому, що далеко не завжди пошкоджений літак палає. Тому тут треба дочекатися безпосередньо знімків з землі. Тому що навіть супутник пошкодження літака може не зафіксувати", - зазначив експерт в ефірі Radio NV.

З його слів, під час атаки не було зафіксовано роботи потужних засобів ППО. Катков каже, що "Панциря" взагалі там не було. Він припускає, що на цьому летовищі за всю протиповітряну оборону "відбивалися ЗУ-23−2, з огляду на звук - великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння".

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Аналітики Defense Express повідомляють, що МІги використовують доволі специфічне термостабільне паливо - керосин Т-6, яке призначене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, коли керосин нагрівається до 100-150 градусів.

"Формально для МіГ-31 допускається використання інших палив. Наприклад, найбільш поширеного керосину РТ, але з відповідними обмеженнями. Наприклад, без надзвукових висотних польотів, а без них запуск Х-47 "Кинжал" неможливий", - йдеться у матеріалі.

З його слів, керосин Т-6 у РФ виробляються із певних видів нафти та далеко не на кожному НПЗ.

"Тобто навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєвий результат. І тепер питання базування на цій авіабазі МиГ-31К під питанням. Це звісно не означає те, що ворог не зможе перемістити літаки на інший аеродром, але у будь-якому випадку це про додаткові ускладнення для ворога", - йдеться у статті Defense Express.

Що відомо про аеродром "Саваслейка" в РФ? Саваслейка - це авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Відомо, що із кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", які зараз росіяни застосовують проти України, пише Вікіпедія.

Удари по аеродромах Росії

Нагадаємо, що дрони атакували аеродроми в РФ, з яких окупанти бомблять Україну. Під ранок 14 серпня дрони атакували Нижегородську область країни-агресора РФ. Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка".

Пізніше стало відомо, що Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ. Атака була здійснена далекобійними дронами СБУ та Сил оборони. Під ударом опинилися летовища "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск". Це була найбільша атака на військові аеродроми за всю війну.

У Криму 6 серпня на аеродромі почалася жорстка пожежа. Свідки повідомляли про дуже потужні вибухи поблизу аеродрому "Жовтневе". Також стверджується, що біля села Зоряне горять склади з боєприпасами і детонують. Було перекрито залізничне сполучення на перегоні Сімферополь - Джанкой

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