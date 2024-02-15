ГУР атакувало нафтобазу під Курськом, - ЗМІ

У ніч з 14 на 15 лютого в Курській області Російської Федерації було атаковано нафтобазу. Згідно з інформацією джерел, це була операція Головного управління розвідки, пише РБК-Україна.
У джерелах зазначають, що вибухи і пожежа на нафтобазі надалі - це успішне ураження цілі, здійснене ГУР.
Вибух стався на нафтобазі "Польова", резервуар якого 100 тонн.
За словами самих росіян, вибух на базі спричинив потужну пожежу, відео якої розлетілося в Мережі. Також губернатор області Роман Старовойт заявив, що нафтобазу атакували БпЛА, а постраждалих на ній немає.
Вибухи на нафтобазах Росії
Як повідомляв Главред, у ніч на 25 січня, в Краснодарському краї країни-агресора РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявили про атаку безпілотника.
Також, у ніч на 19 січня РФ атакували безпілотники в кількох областях. Під удар потрапив Тамбовський пороховий завод. Атака була організована українськими військовими, повідомило 24 каналу джерело у спецслужбах нашої держави.
До того ж, нафтобазу в Ленінградській області вразив український дрон, який подолав 1230 км, розповів у Давосі міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він запевнив, що Україна може виробляти "більше" таких дронів.
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