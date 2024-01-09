Приліт по нафтобазі й об'єкту енергетики: у РФ потужні вибухи після ударів дронів

Під удар потрапили нафтобаза в Орлі, а також підприємство "Ореленерго".

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В Орлі прогриміли потужні вибухи / t.me/s/breakingmash

В результаті атаки безпілотників під удар потрапили нафтобаза в Орлі, а також підприємство "Ореленерго".

Крім того, вибухи в результаті роботи ППО РФ також чули в Курській області, повідомляє Mash.

Підкреслюється, що під удар дрона-камікадзе потрапила нафтобаза "Орелнафтопродукт" в Орлі.

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Повідомляється, що БПЛА потрапив у резервуар з паливом. При цьому в мережі з'явилися кадри пожежі, що виникла в результаті "прильоту".

Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго", що здійснює поставки і продаж електроенергії по Орловській області. Вже відомо про трьох постраждалих після атак безпілотників.

Ще один дрон-камікадзе впав біля ФДМ "Мостове дорожнє підприємство" в Маслозаводському провулку в Орлі.

/ Telegram

Крім того, російські ЗМІ також повідомляють, що нібито три дрони збила ППО в небі над Курськом, всі вони летіли в район міжнародного аеропорту ім. Гуревича.

Також російське ППО нібито відпрацювало по безпілотникам над містом Курчатовим і в районі села Горналь. При цьому в результаті падіння уламків після роботи ППО РФ загинула місцева мешканка.

"Бавовна" в РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені. Очевидці викладали в мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удар по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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