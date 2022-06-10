Вантаж 200 для Липецької області: ЗСУ ліквідували командира з медроти рашистів

Максим Шальнев / InformNapalm

Бійці Збройних сил України знищили начальника відділення приймально-сортувального взводу медроти 70-го МСП російських окупантів.

Серед ліквідованих в Україні російських окупантів уродженець села Грязі воєнлікар Максим Шальнєв, йдеться в повідомленні InformNapalm.

У прес-службі адміністрації Липецької області відзначають, що Шальнев народився 3 серпня 1994 року в Грязях, де і закінчив школу. У 2012-му році вступив до Військово-медичну академію в Санкт-Петербурзі.

З 2018 року проходив службу за контрактом у місті Шалі на посаді ком. взводу - начальник відділення приймально-сортувального взводу мед.роти.

/ InformNapalm

У базах даних InformNapalm в мед.роті 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії дійсно фігурує Максим Шальнєв.

/ InformNapalm

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.

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