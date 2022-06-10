Вантаж 200 для Липецької області: ЗСУ ліквідували командира з медроти рашистів

Максим Шальнєв проходив службу за контрактом у місті Шалі на посаді командира взводу.
Бійці Збройних сил України знищили начальника відділення приймально-сортувального взводу медроти 70-го МСП російських окупантів.
Серед ліквідованих в Україні російських окупантів уродженець села Грязі воєнлікар Максим Шальнєв, йдеться в повідомленні InformNapalm.
У прес-службі адміністрації Липецької області відзначають, що Шальнев народився 3 серпня 1994 року в Грязях, де і закінчив школу. У 2012-му році вступив до Військово-медичну академію в Санкт-Петербурзі.
З 2018 року проходив службу за контрактом у місті Шалі на посаді ком. взводу - начальник відділення приймально-сортувального взводу мед.роти.
У базах даних InformNapalm в мед.роті 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії дійсно фігурує Максим Шальнєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.
читайте такожВантаж 200 для Чечні: ЗСУ "покришили" командирів з полку імені Кадирова
Читайте також:
- "Доля тих людей невідома": Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні-Bellingcat
- Потужний удар ЗСУ під Ізюмом: у Пентагоні розкрили деталі візиту генерала РФ Герасимова
- Андрій Данилко пожартував над "іграшковим" міністром РФ Сергієм Шойгу