Потужний удар ЗСУ під Ізюмом: у Пентагоні розкрили деталі візиту генерала РФ Герасимова

Валерій Герасимов / cont.ws

Розвідка США підтвердила інформацію про те, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов відвідав передову на сході України.

Про це йдеться в повідомленні СNN з посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони США.

"Ми знаємо, що він перебував на Донбасі кілька днів, починаючи з минулого тижня. Ми не знаємо, чи там він ще", - сказав чиновник.

Разом з тим чиновник США розповів, що американська розвідка не має відомостей про те, чи був Герасимов поранений.

США не впевнені, чому Герасимов відправився на лінію фронту і чи свідчить це про відсутність довіри Кремля до генерала Олександра Дворнікова, який всього кілька тижнів тому був призначений командувачем усіма російськими військами в Україні", - сказав чиновник.

Однак поїздка Герасимова свідчить про те, що він хотів безпосередньо побачити операції, додає CNN.

читайте такожУдар по командному пункту РФ під Ізюмом: Герасимова терміново евакуювали до Москви - CIT

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

читайте такожПеремололи сотні орків: в результаті удару ЗСУ під Ізюмом знищено 30 офіцерів РФ

Читайте ще: