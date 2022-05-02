Потужний удар ЗСУ під Ізюмом: у Пентагоні розкрили деталі візиту генерала РФ Герасимова

Американська розвідка не маєь відомостей про те, чи був Валерій Герасимов поранений.
Розвідка США підтвердила інформацію про те, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов відвідав передову на сході України.
Про це йдеться в повідомленні СNN з посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони США.
"Ми знаємо, що він перебував на Донбасі кілька днів, починаючи з минулого тижня. Ми не знаємо, чи там він ще", - сказав чиновник.
Разом з тим чиновник США розповів, що американська розвідка не має відомостей про те, чи був Герасимов поранений.
США не впевнені, чому Герасимов відправився на лінію фронту і чи свідчить це про відсутність довіри Кремля до генерала Олександра Дворнікова, який всього кілька тижнів тому був призначений командувачем усіма російськими військами в Україні", - сказав чиновник.
Однак поїздка Герасимова свідчить про те, що він хотів безпосередньо побачити операції, додає CNN.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.
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