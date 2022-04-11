"Доля тих людей невідома": Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні – Bellingcat

Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні/ Reuters, YouTube

Президент РФ Володимир Путін провів "чистку" Федеральної служби безпеки (ФСБ) після провалу вторгнення в Україну.

В немилість до російського диктатора потрапили не менше, ніж 150 офіцерів 5-ої служби, котрі займалися "українським питанням". Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телеканалу "Популярна політика".

Грозєв зазначив, що екскерівник 5-ї служби не виходить на зв'язок уже два тижні – весь цей час він навіть не бере слухавку.

"Цікаво, що відбувається з людьми, які були в підпорядкуванні Бєсєди (керівник 5-го управління ФСБ РФ Сергій Бєсєда – ред.). Він же там не один був – там було, як вам казав, 150 офіцерів ФСБ, які займалися "українським питанням", – каже журналіст-розслідувач.

За його словами, велика частина цих людей уже точно не працює у ФСБ, а можливо багатьох й арештували.

"Можу сказати, що значна їхня частина якщо не заарештована, то точно вже не працює в ФСБ. Чистка точно пройшла. За декілька днів, сподіваюся, Bellingcat зможе опублікувати щось конкретніше про долю цих людей", – зазначив Грозєв.

Путін шукає винних

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Путін уже шукає винних у провалі російського вторгнення в Україну. За його словами, цим і пояснюється відправка керівника 5-го управління ФСБ РФ Сергія Бєсєди в слідчий ізолятор.

Також раніше Христо Грозєв зазначив, що Путін навряд чи віддасть наказ про застосування ядерної зброї проти України. Він не впевнений, що рішення буде реалізовано, адже багато офіцерів РФ не підтримують політику Кремля. Крім цього, на думку Грозєва, російський диктатор шантажував ядерним ударом, щоб втягнути до війни НАТО і свою поразку пояснити саме втручанням Альянсу.

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